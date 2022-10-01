Від 107 грн: де і за скільки купити йодид калію у Києві та коли його приймати

Раніше в українських пабліках повідомляли, що йодид калію виріс у ціні й узагалі зник з аптек.

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У Росії на телебаченні й у ЗМІ постійно говорять про використання ядерної зброї. Як наслідок, деякі українські ЗМІ почали писати про те, що йодид калію — препарат, який лікарі рекомендують приймати у разі ядерного зараження, значно зріс у ціні та зник з українських аптек. А там, де він ще продається, — за ним вишикувалися черги.

Фокус перевірив, чи є йодид калію у київських аптеках. Або, як раніше повідомлялося, його можна знайти лише у фірмових аптеках фармацевтичного заводу "Дарниця" та купити, вистоявши довгу чергу.

Згідно з ресурсом tabletki.ua, на якому можна побачити, де продається той чи інший препарат, дізнатися ціну та забронювати його в аптеці, йодид калію продається в багатьох аптеках, як на Лівому, так і на Правому березі.

[ + – ] Аптеки, де продаються таблетки йодиду калію Фото: Скриншот

Також повідомлялося, що ціна на йодид калію зросла зі 100 гривень за блістер із 10 таблеток, до 300 гривень.

Завищена ціна спостерігається лише в одній аптеці — у Гостомелі. Там препарат продається за 250 гривень.

[ + – ] Єдина аптека, де ціна йодиду калію перевищила 200 грн, знаходиться у Гостомелі Фото: Скриншот

Загалом вартість йодиду калію не перевищує 153 гривні, але середня ціна — приблизно 110 гривень за 10 таблеток.

Після ядерному вибуху та подальшого зараження існує докладна інструкція, як і коли приймати йодид калію. Його не варто приймати "для профілактики", оскільки лише завдасть шкоди.

Як приймати йодид калію після ядерного вибуху?

Йодну профілактику проводять лише після офіційного оповіщення. Саме для цього приймають йодид калію;

За 6 і менше годин до приходу радіоактивної хмари;

Одночасно з приходом радіоактивної хмари і через шість годин;

Приймати препарат після 24 годин після приходу радіоактивної хмари не рекомендується;

Йодид калію приймають один раз;

Діти до 1 місяця — 16 мг;

Діти від 1 місяця до 3 років — 32 мг;

Діти віком від 3 до 12 років — 62,5 мг;

Підлітки віком від 13 до 18 років; дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують, — 125 мг.

[ + – ] Як приймати йодид калію Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше на російському порталі держзакупівель "ЕИС Закупки" було помічено позицію на придбання йодиду калію майже на п'ять мільйонів рублів. Заявку було розміщено 16 вересня 2022 року, 26 вересня її редагували. Йодид калію на загальну суму 4 850 000 рублів закупило Федеральне медико-біологічне агентство ФГУП НВЦ "Фармзащита".