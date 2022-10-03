Инфовойна с РФ: эксперты рассказали, как можно противодействать российским фейкам

В числе прочего эксперты отметили, что украинский телемарафон на сегодняшний день перерос себя. Нужно давать возможность информационным каналам работать в своих привычных форматах и на разных направлениях.

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Украинское государство должно наладить сотрудничество с общественностью, в частности в диаспорах, для эффективного противодействия распространению дезинформации со стороны РФ. По мнению экспертов, без координации совместных действий государства и общественных организаций, обеспечить защиту от внешнего информационного воздействия будет тяжело, пишет украинское агентство "Интерфакс".

В частности приводится мнение руководителя Центра стратегических коммуникаций и безопасности Игоря Соловья, который в ходе дискуссии на тему "Роль общественно-экспертного кластера в противодействии российской дезинформации и пропаганде" отметил важность активности общественности в ведении информационной войны.

"Государство, любое, не может самостоятельно никакими административными шагами обеспечить полную защиту от информационного внешнего воздействия. Это возможно только в сотрудничестве государства с общественностью, с экспертами, с общественными организациями, и только тогда это будет эффективно", — заявил Соловей.

Свое видение проблематики высказал и военный психолог, преподаватель Украинского католического университета Олег Покальчук. Он убежден, что следует уделить особое внимание координации действий с украинскими диаспорами за рубежом и создании некой информационной экосистемы, где проукраинская информация была бы запараллелена, а не последовательно подстроена под украинские медиа.

"Если мы говорим о такой стратегии действий, эффективнее было бы, если бы общественные, неправительственные организации не точно копировали украинскую государственную политику…Не надо им сильно указывать, что им делать. И обратная связь для нас была бы для нас даже более важной, чем прямое влияние", — отметил Покальчук.

На это также указал директор Агентства по реформированию сектора безопасности, эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун. Он призвал диаспоры сотрудничать с украинскими государственными органами, ответственными за противодействие дезинформации, для прекращения распространения российских нарративов на местах.

"Если есть наша диаспора в тех или иных странах и они могут именно местную прессу, именно от начала фейковых спецопераций отслеживать информационно, мы были бы очень благодарны", — сказал он, отметив при этом, что государственный аппарат не всегда способен отслеживать подобные тенденции в местных медиа других государств.

В завершении Ягун высказал свое отношение к всеукраинскому информационному марафону. По мнению эксперта, этот формат в начале войны играл достаточно мощную и интересную роль, но на сегодняшний день он себя "перерос".

"Мы вышли на тот уровень, когда информацию необходимо разделять по кластерам, надо давать возможность разнообразить ее. Нужно давать возможность информационным каналам работать в своих привычных форматах и на разных направлениях. И тогда, возможно, мы начнем покрывать большую аудиторию, в том числе и иностранную", — подчеркнул Ягун.

Ранее сообщалось, что в Сети увеличилось количество веб-сайтов, распространяющих российскую дезинформацию. По мнению журналистов Associated Press, российские власти предпринимают эти шаги из-за блокировки страниц российских СМИ в социальных сетях.