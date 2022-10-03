Інфовійна з РФ: експерти розповіли, як можна протидіяти російським фейкам

Також експерти зазначили, що український телемарафон на сьогодні переріс себе. Потрібно давати можливість інформаційним каналам працювати у своїх звичних форматах та на різних напрямках.

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Українська держава має налагодити співпрацю з громадськістю, зокрема у діаспорах, для ефективної протидії поширенню дезінформації з боку РФ. На думку експертів, без координації спільних дій держави та громадських організацій забезпечити захист від зовнішнього інформаційного впливу буде важко, пише українське агентство "Інтерфакс".

Зокрема наводиться думка керівника Центру стратегічних комунікацій та безпеки Ігоря Солов'я, який під час дискусії на тему "Роль суспільно-експертного кластера у протидії російській дезінформації та пропаганді" наголосив на важливості активності громадськості у веденні інформаційної війни.

"Держава, будь-яка, не може самостійно жодними адміністративними кроками забезпечити повний захист від інформаційного зовнішнього впливу. Це можливе лише у співпраці держави з громадськістю, з експертами, з громадськими організаціями, і лише тоді це буде ефективно", — заявив Соловей.

Своє бачення проблематики висловив військовий психолог, викладач Українського католицького університету Олег Покальчук. Він переконаний, що слід приділити особливу увагу координації дій з українськими діаспорами за кордоном та створення певної інформаційної екосистеми, де проукраїнська інформація була б запаралелена, а не послідовно підлаштована під українські медіа.

"Якщо ми говоримо про таку стратегію дій, ефективніше було б, якби громадські, неурядові організації не точно копіювали українську державну політику... Не треба їм сильно вказувати, що їм робити. І зворотний зв'язок для нас був би для нас навіть важливішим, ніж прямий вплив", — зазначив Покальчук.

На це також зазначив директор Агентства з реформування сектору безпеки, експерт із національної безпеки Віктор Ягун. Він закликав діаспори співпрацювати з українськими державними органами, які відповідають за протидію дезінформації, для припинення поширення російських наративів на місцях.

"Якщо є наша діаспора в тих чи інших країнах і вони можуть саме місцеву пресу, саме від початку фейкових спецоперацій відстежувати інформаційно, ми були б дуже вдячні", — сказав він, зазначивши також, що державний апарат не завжди здатний відстежувати такі тенденції у місцевих медіа інших держав.

На завершення Ягун висловив своє ставлення до всеукраїнського інформаційного марафону. На думку експерта, цей формат на початку війни грав досить потужну та цікаву роль, але на сьогодні він себе "переріс".

"Ми вийшли на той рівень, коли інформацію необхідно розділяти за кластерами, треба давати можливість урізноманітнити її. Потрібно давати можливість інформаційним каналам працювати у своїх звичних форматах та на різних напрямках. І тоді, можливо, ми почнемо покривати велику аудиторію, у тому числі й іноземну", — наголосив Ягун.

Раніше повідомлялося, що в мережі збільшилася кількість вебсайтів, які розповсюджують російську дезінформацію. На думку журналістів Associated Press, російська влада робить ці кроки через блокування сторінок російських ЗМІ в соціальних мережах.