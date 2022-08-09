"Сплячі сайти" Кремля: РФ знайшла нові способи поширювати фейки про Україну, — AP

Російська пропаганда регулярно з'являється на сотнях сайтів, які видають себе за агентства новин. Окрім того, до дезінформації залучаються й російські дипломати.

За майже шість місяців повномасштабної війни в Україні кількість вебсайтів, які розповсюджують російську дезінформацію, різко зросла. Також фейкову інформацію про вторгнення просувають російські дипломати. Такі кроки Кремль зробив на тлі блокування сторінок російських ЗМІ в соціальних мережах. Про це йдеться в матеріалі Associated Press, опублікованому у вівторок, 9 серпня.

Нью-йоркська фірма NewsGuard, яка досліджує поширення дезінформації в інтернеті, виявила 250 вебсайтів, які активно розповсюджують російську дезінформацію про війну. Останніми місяцями з'явилися десятки таких ресурсів.

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"Твердження на цих сайтах включають твердження про те, що українська армія влаштувала кілька смертоносних атак... щоб заручитися глобальною підтримкою, що президент України Володимир Зеленський імітує публічні виступи або українські біженці вчиняють злочини в Німеччині та Польщі", — пише видання.

Низка російських сайтів видає себе за незалежні аналітичні центри або агентства новин. Близько половини з них — англійською мовою, решта французькою, німецькою та італійською. Багато вебресурсів були створені задовго до повномасштабного вторгнення та не були пов'язані з Кремлем, проте тепер вони поширюють його тези.

Крім цього, відомо, що влада РФ може стояти за створенням так званих "сплячих сайтів" — вебсторінок, створених для дезінформаційної кампанії, які не були активними та повільно набирали аудиторію за допомогою контенту, який не має стосунку до питань війни та політики. Через деякий час такі сайти переключалися на поширення пропаганди.

Дослідники зазначили, що Росії успішно вдається обходити заборони, накладені YouTube, TikTok і Meta. Платформи зобов'язалися заблокувати акаунти Sputnik і RT на території Європейського Союзу, проте матеріали цих агентств незабаром почали публікуватися на інших сторінках, заборону на яких не наклали.

"Замість того, щоб впроваджувати ефективні системи модерації контенту, вони грають у "вбий крота" з дезінформаційним апаратом Кремля", — сказав Фелікс Картте, старший радник профільної організації Reset.

Наведені факти говорять про те, що РФ мав запасний план на випадок, якщо влада країн Заходу або технологічні компанії спробують заблокувати RT і Sputnik, пише видання.

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Нагадаємо, нещодавно американська телекомпанія CBS News розповсюдила інформацію про те, що західне озброєння, яке країни-партнери передають Україні, масово потрапляє на чорний ринок.

Зі свого боку, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав ці дані фейком і закликав компанію провести внутрішнє розслідування.