Медведєв порівняв президента України з Гітлером

Експрезидента Росії обурила пропозиція Володимира Зеленського притягти до відповідальності всіх громадян РФ за вторгнення в Україну.

Заступник голови Ради безпеки, колишній президент Росії Дмитро Медведєв вибухнув черговим дописом у телеграмі, в якому, не обираючи виразів, висловився про українське керівництво.

Цього разу Медведєва обурив заклик президента України Володимира Зеленського заборонити в'їзд до західних країн усім громадянам РФ, навіть противникам режиму Володимира Путіна. Президент України вважає, що всі росіяни відповідають за дії свого уряду.

"Немає значення, які це росіяни... нехай їдуть у Росію", — вважає президент України.

Якщо всі росіяни відчують себе в ізоляції, впевнений Володимир Зеленський, "тоді вони зрозуміють і скажуть, що не мають до цього [війни] стосунку. Все населення не може нести відповідальність, так? Може. Населення обирає уряд і не виступає проти нього, не сперечається з ним, не кричить", — пояснив президент України своє бачення.

У відповідь Медведєв назвав президента Зеленського "головним українським клоуном" і порівняв його з нацистським лідером Адольфом Гітлером.

"Останнього разу такі ідеї щодо цілого народу намагався реалізувати Адольф Гітлер, — заявив російський чиновник. — Чи є ще питання про природу української влади?".

Дмитро Медведєв не вперше вдається до такої лексики під час висловлювань щодо представників української влади. У липні він назвав їх "екзальтованими кривавими клоунами", які говорять про удари по Криму. За його словами, у разі удару для українців миттєво настане судний день.

На загрозу відреагував радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, який заявив, що Медведєв став уособленням сучасної Росії. Він охарактеризував його, як маленьку, забуту історією людину, яка насправді викликає лише жалість.