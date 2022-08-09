Медведев сравнил президента Украины с Гитлером

Экс-президента России возмутило предложение Владимира Зеленского призвать к ответственности всех граждан РФ за вторжение в Украину.

Заместитель председателя Совета безопасности, бывший президент России Дмитрий Медведев разразился очередным постом в "Телеграме", в котором, не выбирая выражений, высказался об украинском руководстве.

На этот раз Медведева возмутил призыв президента Украины Владимира Зеленского запретить въезд в западные страны всем гражданам РФ, даже противникам режима Владимира Путина. Президент Украины считает, что все россияне несут ответственность за действия своего правительства.

"Не имеет значения, какие это россияне… пусть едут в Россию", — считает президент Украины.

Если все россияне ощутят себя в изоляции, уверен Владимир Зеленский, "тогда они поймут и скажут, что не имеют к этому [войне] отношения. Все население не может нести ответственность, да? Может. Население избирает правительство и не выступает против него, не спорит с ним, не кричит", — пояснил президент Украины свое видение.

В ответ на это Медведев назвал президента Зеленского "главным украинским клоуном" и сравнил его с нацистским лидером Адольфом Гитлером.

"Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер, — заявил российский чиновник. — Есть еще вопросы о природе украинской власти?".

Дмитрий Медведев не впервые прибегает к такой лексике во время высказываний о представителях украинской власти. В июле он назвал их "экзальтированными кровавыми клоунами", которые говорят об ударах по Крыму. По его словам, в случае удара для украинцев мгновенно наступит судный день.

На угрозу отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который заявил, что Медведев стал олицетворением современной России. Он охарактеризовал его, как маленького, забытого историей человека, который в реальности вызывает только жалость.