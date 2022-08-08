"Ввели в оману величезну аудиторію": МЗС вимагає розслідувати фейк від CBS News

Публікація журналістів із США, за словами Дмитра Кулеби, спрямована на те, щоб зірвати постачання Києву необхідного озброєння.

Керівництво американської телекомпанії CBS News має провести внутрішнє розслідування через фейковий матеріал про те, що тільки 30% озброєння, що його постачають Україні, потрапляє на передову. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зокрема йдеться про матеріал CBS News про те, що нібито на першу лінію фронту потрапляє лише 30% озброєння, яке країни Заходу відправляють Україні. Американські журналісти для сюжету цитували литовського волонтера Йонаса Охмана, який, зі свого боку, звинувачував офіційний Київ у контрабанді зброї.

Після реакції соцмереж і влади України керівництво CBS News ухвалило рішення видалити рекламну публікацію, в якій було посилання на скандальний матеріал. Телеканал також процитував Йонаса Охмана, який підтвердив, що логістика постачання озброєння Києву з початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ значно покращала.

"Американські військові підтвердили, що аташе з питань оборони, бригадний генерал Гаррік Гармон прибув у Київ у серпні для контролю над озброєннями та моніторингу. Ми оновлюємо наш документальний фільм, щоб відобразити цю нову інформацію та вийти в ефір пізніше", — йдеться в публікації телеканалу.

[ + – ] CBS News змінив публікацію про постачання озброєння в Україну

Глава МЗС привітав рішення керівництва CBS News видалення з Twitter публікації "Збройна Україна" та внесення змін до самої статті. Водночас, як стверджує Дмитро Кулеба, американська телекомпанія обдурила велику аудиторію та підірвала довіру до постачання необхідного озброєння Києву.

"Вітаємо перший крок, але цього недостатньо. Ви ввели в оману величезну аудиторію, поширюючи необґрунтовані твердження та підриваючи довіру до постачання життєво важливої військової допомоги країні, яка чинить опір агресії та геноциду. Необхідно провести внутрішнє розслідування, щоб з'ясувати, хто й чому допустив це", — написав міністр у своєму мікроблозі.

[ + – ] Кулеба вимагає провести розслідування через фейк CBS News про контрабанду зброї

Нагадаємо, 7 серпня американський телеканал CBS News випустив великий матеріал, присвячений Україні. У своєму сюжеті журналісти процитували литовського волонтера Йонаса Охмана, який заявив, що на передову потрапляє лише 30% озброєння, що його постачає Захід, а решта зброї нібито продається як контрабанда.

В Офісі Президента України негативно відреагували на матеріал CBS News і заявили, що американські журналісти взяли участь у кампанії з дискредитації Києва та підрозділів ЗСУ. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, інформація про "чорний ринок" і "контрабанду зброї" спрямована Росією на те, щоб залишити українських військовослужбовців без допомоги Заходу.