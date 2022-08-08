"Ввели в заблуждение огромную аудиторию": МИД потребовал расследовать фейк от CBS News
Публикация журналистов из США, по словам Дмитрия Кулебы, направлена на то, чтобы сорвать поставки Киеву необходимого вооружения.
Руководство американской телекомпании CBS News должно провести внутреннее расследование из-за фейкового материала о том, что только 30% поставляемого Украине вооружения попадает на передовую. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В частности, речь идет о материале CBS News о том, что якобы на первую линию фронта попадает только 30% вооружения, которое страны Запада отправляют Украине. Американские журналисты для сюжета цитировали литовского волонтера Йонаса Охмана, который, в свою очередь, обвинял официальный Киев в контрабанде оружия.
После реакции соцсетей и властей Украины руководство CBS News приняло решение удалить рекламную публикацию, в которой была ссылка на скандальный материал. Телеканал также процитировал Йонаса Охмана, который подтвердил, что логистика поставок вооружения Киеву с начала полномасштабного вторжения ВС РФ значительно улучшилась.
"Американские военные подтвердили, что атташе по вопросам обороны, бригадный генерал Гаррик Хармон прибыл в Киев в августе для контроля над вооружениями и мониторинга. Мы обновляем наш документальный фильм, чтобы отразить эту новую информацию и выйти в эфир позже", — говорится в публикации телеканала.
Глава МИД поприветствовал решение руководства CBS News удаление из Twitter публикации "Вооружая Украину" и внесение изменений в саму статью. Вместе с этим, как утверждает Дмитрий Кулеба, американская телекомпания обманула большую аудиторию и подорвала доверие к поставкам необходимого вооружения Киеву.
"Приветствуем первый шаг, но этого недостаточно. Вы ввели в заблуждение огромную аудиторию, распространяя необоснованные утверждения и подрывая доверие к поставкам жизненно важной военной помощи стране, сопротивляющейся агрессии и геноциду. Необходимо провести внутреннее расследование, чтобы выяснить, кто и почему допустил это", — написал министр в своем микроблоге.
Напомним, 7 августа американский телеканал CBS News выпустил большой материал, посвященный Украине. В своем сюжете журналисты процитировали литовского волонтера Йонаса Охмана, который заявил, что на передовую попадает только 30% поставляемого Западом вооружения, а остальное оружие якобы продается в качестве контрабанды.
В Офисе президента Украины негативно отреагировали на материал CBS News и заявили, что американские журналисты приняли участие в кампании по дискредитации Киева и подразделений ВСУ. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, информация о "черном рынке" и "контрабанде оружия" направлена Россией на то, чтобы оставить украинских военнослужащих без помощи Запада.