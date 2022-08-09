"Спящие сайты" Кремля: РФ нашла новые способы распространять фейки об Украине, — AP

Российская пропаганда регулярно появляется на сотнях сайтов, которые выдают себя за новостные агентства. Кроме того, к дезинформации привлекаются и российские дипломаты.

За почти шесть месяцев полномасштабной войны в Украине количество веб-сайтов, распространяющих российскую дезинформацию, резко выросло. Также фейковую информацию о вторжении продвигают российские дипломаты. Такие шаги Кремль предпринял на фоне блокировки страниц российских СМИ в социальных сетях. Об этом говорится в материале Associated Press, опубликованном во вторник, 9 августа.

Нью-йоркская фирма NewsGuard, которая исследует распространение дезинформации в интернете, выявила 250 веб-сайтов, активно распространяющих российскую дезинформацию о войне. За последние месяцы появились десятки таких ресурсов.

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"Утверждения на этих сайтах включают утверждения о том, что украинская армия устроила несколько смертоносных атак… чтобы заручиться глобальной поддержкой, что президент Украины Владимир Зеленский имитирует публичные выступления или что украинские беженцы совершают преступления в Германии и Польше", — пишет издание.

Ряд российских сайтов выдают себя за независимые аналитические центры или новостные агентства. Около половины из них — на английском языке, остальные на французском, немецком и итальянском. Многие веб-ресурсы были созданы задолго до полномасштабного вторжения и не были явно связаны с Кремлем, однако теперь они распространяют его тезисы.

Помимо этого известно, что власти РФ могут стоять за созданием так называемых "спящих сайтов" — веб-страниц, созданных для дезинформационной кампании, которые не были активны и медленно набирали аудиторию при помощи контента, не имеющего отношения к вопросам войны и политики. Спустя некоторое время такие сайты переключались на распространение пропаганды.

Исследователи отметили, что России успешно удается обходить запреты, наложенные YouTube, TikTok и Meta. Платформы обязались заблокировать аккаунты Sputnik и RT на территории Европейского союза, однако материалы этих агентств вскоре стали публиковаться на других страницах, запрет на которые наложен не был.

"Вместо того, чтобы внедрять эффективные системы модерации контента, они играют в "убей крота" с дезинформационным аппаратом Кремля", — сказал Феликс Картте, старший советник профильной организации Reset

Приведенные факты говорят о том, что у РФ был запасной план на случай, если власти стран Запада или технологические компании попытаются заблокировать RT и Sputnik, пишет издание.

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Напомним, недавно американская телекомпания CBS News распространила информацию о том, что западное вооружение, которое страны-партнеры передают Украине, массово попадает на черный рынок.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал эти данные фейком и призвал компанию провести внутреннее расследование.