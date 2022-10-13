Власти бесплатно обеспечивают детей переселенцев теплыми вещами: как их получить

Комплекты, в которые входят куртки, свитера и другая одежда, получили уже почти 39 тысяч детей.

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Украинские власти совместно с ЮНИСЕФ обеспечивают детей переселенцев комплектами теплой одежды. Вещи уже получили почти 39 тысяч детей до 14 лет. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

По словам чиновников, в комплект детской одежды входят куртка, свитер или свитшот, термобелье, брюки, носки, сапоги, шапки, шарф и перчатки.

Первыми партию одежды из 4 тысяч наборов получили дети из Харьковской области — более 4 тысяч комплектов. Далее вещи отправляли детям из Кировоградской области — более 8,3 тыс. наборов, Днепропетровской — более 16,6 тыс., Николаевской — более 1,7 тыс., Житомирской — 2,3 тыс., Одесской — 1,7 тыс. и Хмельницкой областей — более 1,1 тыс. комплектов. Всего наборами обеспечены более 38,8 тыс. детей.

Власти продолжат обеспечивать детей переселенцев теплыми вещами. Для того, чтобы получить комплект, необходимо оставить заявку, позвонив на горячую линию Минреинтеграции — 15-48, или в Офис Уполномоченного по правам временно перемещенных лиц — +38 (066) 813-62-39.

Напомним, в отопительном сезоне 2022/23 минимально допустимая температура в квартирах украинцев составит 16 градусов тепла. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины на фоне атак российских войск по критическим объектам инфраструктуры.

Ранее Фокус разбирался, могут ли отключить отопление домам с большими долгами в этом отопительном сезоне.