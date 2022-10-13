Будет прохладно: Кабмин зимой снизит температуру в квартирах украинцев

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивает: с учетом российских обстрелов инфраструктуры, от каждого украинца зависит, как наша страна пройдет предстоящую зиму.

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В отопительном сезоне 2022/2023 минимально допустимая температура в квартирах украинцев составит 16 градусов тепла.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, когда начнется отопительный сезон, Украина начнет экономить уголь и газ.

"Да, это будет означать уменьшение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимы будет 16 градусов, а среднее — 18 градусов", — рассказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что на фоне попыток российских войск разрушить отечественную энергетическую инфраструктуру, теперь от каждого украинца зависит то, как наша страна пройдет предстоящую зиму.

Ранее министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев сообщил, что отопительный сезон в Украине, скорее всего, начнется позже 15 октября из-за теплой осенней погоды.

"Я уверен, что, особенно на юге, мы будем включать тепло ближе к концу октября-началу ноября", — сказал профильный министр добавив, что окончательное решение о старте отопительного сезона будут принимать местные власти.

Напомним, в Киеве мэр Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон начнется согласно графику. В городе уже подключают централизованное отопление учреждениям социальной сферы. Тепло в жилых домах появится чуть позднее.

Тем временем глава Львова Андрей Садовый призвал горожан ставить буржуйки в укрытиях. Он отметил, что в РФ сделают все, чтобы грядущая зима была максимально тяжелой для украинцев.

Тем временем Андрей Садовый призвал горожан ставить буржуйки в укрытиях. Он отметил, что Россия сделает все, чтобы грядущая зима была максимально тяжелой для украинцев.

Как ранее писал Фокус, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) перечислил Украине дополнительные 550 млн евро. За эти деньги Украина, в частности, отремонтирует поврежденных объекты энергетической инфраструктуры и поддержит стабильность отечественной электросети