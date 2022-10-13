Буде прохолодно: Кабмін узимку знизить температуру у квартирах українців

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголошує: з урахуванням російських обстрілів інфраструктури, від кожного українця залежить, як наша країна пройде зиму.

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В опалювальному сезоні 2022/2023 мінімально допустима температура у квартирах українців становитиме 16 градусів тепла.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, коли розпочнеться опалювальний сезон, Україна почне економити вугілля та газ.

"Так, це означатиме зменшення температури у квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє — 18 градусів", — розповів Денис Шмигаль.

Він зазначив, що на тлі спроб російських військ зруйнувати вітчизняну енергетичну інфраструктуру, тепер від кожного українця залежить те, як наша країна пройде зиму.

Раніше міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов повідомив, що опалювальний сезон в Україні, швидше за все, розпочнеться пізніше 15 жовтня через теплу осінню погоду.

"Я впевнений, що, особливо на півдні, ми включатимемо тепло ближче до кінця жовтня-початку листопада", — сказав профільний міністр, додавши, що остаточне рішення про старт опалювального сезону ухвалюватиме місцева влада.

Нагадаємо, у Києві мер Віталій Кличко заявив, що опалювальний сезон розпочнеться згідно з графіком. У місті вже підключають централізоване опалення установ соціальної сфери. Тепло в житлових будинках з'явиться трохи згодом.

Водночас Андрій Садовий закликав городян ставити буржуйки в укриттях. Він зазначив, що Росія зробить усе, щоб зима була максимально важкою для українців.

Як раніше писав Фокус, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) перерахував Україні додаткові 550 млн євро. За ці гроші Україна, зокрема, відремонтує пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури та підтримає стабільність вітчизняної електромережі.