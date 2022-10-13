Влада безкоштовно забезпечує дітей переселенців теплими речами: як їх отримати

Комплекти, до яких входять куртки, светри та інший одяг, отримали вже майже 39 тисяч дітей.

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Українська влада спільно з ЮНІСЕФ забезпечує дітей переселенців комплектами теплого одягу. Речі вже здобули майже 39 тисяч дітей до 14 років. Про це у четвер, 13 жовтня, повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За словами чиновників, до комплекту дитячого одягу входять куртка, светр або світшот, термобілизна, штани, шкарпетки, чоботи, шапки, шарф та рукавички.

Першими партію одягу із 4 тисяч наборів отримали діти з Харківської області – понад 4 тисячі комплектів. Далі речі відправляли дітям з Кіровоградської області – понад 8,3 тис. наборів, Дніпропетровській – понад 16,6 тис., Миколаївській – понад 1,7 тис., Житомирській – 2,3 тис., Одеській – 1,7 тис. та Хмельницькій областей – понад 1,1 тис. комплектів. Усього наборами забезпечено понад 38,8 тис. дітей.

Влада продовжить забезпечувати дітей переселенців теплими речами. Для того, щоб отримати комплект, необхідно залишити заявку, зателефонувавши на гарячу лінію Мінреінтеграції – 15-48, або до Офісу Уповноваженого з прав тимчасово переміщених осіб – +38 (066) 813-62-39.

Як раніше повідомляли новини Укрнет, в опалювальному сезоні 2022/23 мінімально допустима температура у квартирах українців становитиме 16 градусів тепла. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України на тлі атак російських військ щодо критичних об'єктів інфраструктури.

Раніше Фокус розбирався, чи можуть відключити опалення будинкам із великими боргами цього опалювального сезону.