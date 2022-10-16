Китай и Египет призвали свих граждан срочно выехать из Украины

И КНР, и Египет сделали такие заявления из-за стремительно ухудшающейся, по словам дипломатов, ситуации с безопасностью на территории Украины.

Related video

Посольство Египта призвало своих граждан, которые сейчас находятся на территории Украины, срочно покинуть нашу страну. Об этом сообщает Egypt Today.

"Всем членам египетской общины, проживающей на территории Украины, необходимо в кратчайшие сроки покинуть страну", — заявили в посольстве.

Гражданам Египта дипломаты рекомендовали воспользоваться автомобильным и железнодорожным транспортом для того, чтоб выехать и Украины в соседние европейские страны. Там людей настоятельно просят приобрести билеты на рейсы самолетов в Египет.

Сотрудники египетского посольства призвали своих соотечественников проявить максимальную осторожность во время отъезда и держаться подальше от опасных зон.

Тех египтян, которые все же остаются в Киеве и других украинских городах, попросили уточнить свои личные данные в дипломатическом представительстве.

Одновременно с посольством Египта, китайские дипломаты призвали своих соотечественников как можно скорее выехать из Украины.

Причина — "мрачная ситуация" в сфере безопасности.

Посольство КНР обещает оказать содействие в эвакуации. Также китайцев, находящихся в Украине, просят соблюдать осторожность. Людей просят в немедленном порядке уточнить свои личные данные в посольстве.

А людей, которые добровольно эвакуируются и переезжают в самостоятельном режиме, просят сообщить в дипмиссию.

Напомним, 16 октября стало известно, что Сербия закрыла свое посольство в Украине. В посольстве сообщили, что сотрудники дипломатично-консульского представительства до момента создания условий для возвращения продолжают осуществлять свою работу в Белграде. Речь идет о троих дипломатах и одном сотруднике посольства.

Кроме того, посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину. Госдепартамент Соединенных Штатов располагает информацией о том, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины.