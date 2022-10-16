Китай та Єгипет закликали своїх громадян терміново виїхати з України

І КНР, і Єгипет зробили такі заяви через ситуацію, що стрімко погіршується, за словами дипломатів, з безпекою на території України.

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Посольство Єгипту закликало своїх громадян, які зараз перебувають на території України, терміново залишити нашу країну. Про це повідомляє Egypt Today.

"Усім членам єгипетської громади, яка проживає на території України, необхідно у найкоротші терміни залишити країну", — заявили в посольстві.

Громадянам Єгипту дипломати рекомендували скористатися автомобільним та залізничним транспортом для того, щоб виїхати й України до сусідніх європейських країн. Там людей наполегливо просять придбати квитки на рейси літаків до Єгипту.

Співробітники єгипетського посольства закликали своїх співвітчизників виявити максимальну обережність під час від'їзду та триматися подалі від небезпечних зон.

Тих єгиптян, які все ж таки залишаються в Києві та інших українських містах, попросили уточнити свої особисті дані в дипломатичному представництві.

Одночасно з посольством Єгипту, китайські дипломати закликали своїх співвітчизників якнайшвидше виїхати з України.

Причина — "похмура ситуація" у сфері безпеки.

Посольство КНР обіцяє сприяти в евакуації. Також китайців, які перебувають в Україні, просять бути обережними. Людей просять у негайному порядку уточнити свої особисті дані у посольстві.

А людей, які добровільно евакуюються та переїжджають у самостійному режимі, просять повідомити дипмісію.

Нагадаємо, 16 жовтня стало відомо, що Сербія закрила своє посольство в Україні. У посольстві повідомили, що співробітники дипломатично-консульського представництва до моменту створення умов повернення продовжують здійснювати свою роботу в Белграді. Йдеться про трьох дипломатів і одного співробітника посольства.

Крім того, посольство США у Києві закликало американських громадян залишити Україну. Держдепартамент Сполучених Штатів має у своєму розпорядженні інформацію про те, що Росія активізує зусилля щодо завдання ударів по цивільній інфраструктурі та державним об'єктам України.