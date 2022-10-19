Мокрый снег и порывистый ветер: синоптики дали прогноз на 20 октября

В ряде регионов Украины (в том числе, и в Киеве) ожидают сильный порывистый ветер и мокрый снег ближе к утру. Фокус собрал прогнозы синоптиков о том, какой будет погода завтра.

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В четверг, 20 октября, по всей территории Украины ожидается похолодание, в некоторых регионах синоптики прогнозируют мокрый снег. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

На большей части территории Украины столбик термометра ночью снизится до 0…-5 градусов Цельсия. Днем ожидается незначительное потепление.

В южных регионах нашей страны ночью температура будет держаться на уровне +4…+9 градусов тепла. Днем ожидается от +9 до +14 градусов.

В Закарпатской области погода завтра будет теплее, чем на остальной территории Украины. Термометр днем покажет +5…+12 градусов.

Кроме того, на севере Украины и в Карпатах ночью ожидают мокрый снег. По всей территории нашей страны — небольшие дожди, которые в восточном регионе перейдут в умеренные.

Ветер северо-западный с порывами 7-12 м/с. Утром и днем местами ожидают порывы до 15-20 м/с.

Какой будет погода завтра написала в своем Телеграм-канале и синоптик Наталия Диденко. По ее словам, мокрый снег 20 октября будут наблюдать жители Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей

Погода в Киеве завтра: какой она будет

Наталья Диденко также рассказала о том, какая погода завтра ожидается в украинской столице.

По словам синоптика, погода завтра в столице резко ухудшится. Температура опуститься до отметок в +5…+7 градусов Цельсия. Ночью в Киеве пройдет дождь, а утром возможен мокрый снег. Днем осадки прекратятся. Киевлян и гостей города также будет беспокоить сильный порывистый ветер.

Несмотря на это, синоптик спрогнозировала, что в воскресенье, 23 октября, в украинскую столицу придет потепление.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий КГГА сообщила о том, что 20 октября в Киеве начнется отопительный сезон. Виталий Кличко уже попросил киевлян дождаться тепла в домах и не перегружать электросеть включенными обогревателями и кондиционерами.

Фокус также писал о том, что еще в конце сентября украинские Карпаты накрыл сильный снегопад. В горном массиве из-за ухудшения погодных условий начали сходить лавины, а снежный покров на высокогорье Черногоры увеличился до 80 сантиметров.