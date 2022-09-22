Карпаты накрыл мощный снегопад: спасатели сообщают о схождении лавины (фото, видео)

В ближайшие дни, по данным Укргидрометеоцентра, ухудшение погодных условий с ночными заморозками ожидается в ряде украинских областей.

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Высокогорье Черногоры накрыла непогода, из-за чего снежный покров увеличился до 80 сантиметров, а на отдельных участках зафиксировано схождение оползней. На ближайшие дни Укргидрометеоцентр прогнозирует ухудшение погодных условий еще в ряде областей с ночными заморозками. Фокус в одном материале рассказывает о непогоде в Карпатах и публикует прогнозы погоды на следующие дни.

Погода в Украине — схождение лавины и снегопад в Карпатах

Горный спасатель Василий Фицак в своем Facebook предупредил, что в высокогорье Черногоры зафиксировано ухудшение походных условий. Снежный прокров местами увеличился до 80 сантиметров, а специалисты сообщают о схождении оползней на северо-восточных склонах.

Из-за ограниченной видимости и угрозе для жизни Василий Фицак призвал воздержаться от выходов на высокогорье в ближайшие дни.

[ + – ] В Карпатах из-за снегопада сошла лавина

Пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщает, что на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет -3 градуса, скорость ветра достигает восьми метров в секунду, а видимость ограничена до 40 метров.

[ + – ] В Карпатах из-за снегопада сошла лавина

Главное управление ГСЧС в Закарпатской области информирует, что в Карпатах также было зафиксирование схождение лавины. По данным ведомства, это является аномальным случаем для сентября.

[ + – ] В Карпатах из-за снегопада сошла лавина

По данным Укргидрометеоцентра, с 22 по 23 сентября в Запорожской, Херсонской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. На выходных, 24-25 сентября, как прогнозируют синоптики, в западных, северных, центральных областях на поверхности почвы ожидаются ночные заморозки заморозки.

Погода в Украине — прогноз на 23 сентября

По прогнозам синоптиков, 23 сентября дожди с пасмурная погода будут во всех регионах Украины, за исключением Крыма, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Средняя ночная температура составит от +3 до +9 градусов. Днем на западе воздух прогреется до +12, в центральных и северных областях — до +14, а на западе и востоке — до +17.

[ + – ] Прогноз погоды на 24 сентября от Укргидрометеоцентра

Синоптик Наталья Диденко, в свою очередь, подтверждает, что 23 сентября в большинстве регионов Украины пройдут дожди. Температура воздуха будет невысокой: днем ожидается от +10 до +15 градусов, а теплее всего будет в Запорожской, Николаевской областях, на Донбассе и в Крыму — от +15 до +19 градусов.

В Киеве, по словам Натальи Диденко, также прогнозируется дождливая погода с дневной температурой воздуха в районе +12 градусов.

[ + – ] Карта дождей в Украине на 23 сентября

Погода в Украине — прогноз на 24 сентября

В субботу погода кардинально изменится — осадки в виде дождя перейдут на всю левобережную Украину, захватив Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Житомирскую, Винницкую, Одесскую и Николаевскую области, а также Крым. Средняя температура ночью по стране составит от +3 до +9 градусов, а днем воздух прогреется от +13 до +17 градусов.

[ + – ] Прогноз погоды на 24 сентября от Укргидрометеоцентра

Напомним, 18 сентября в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский пошел первый снег. Из-за ухудшения погодных условий в высокогорье наблюдалась ограниченная видимость, а столбик термометра опустился ниже нуля.

Также сообщалось, когда в Украину зайдет бабье лето с повышением температуры воздуха до +20 градусов.