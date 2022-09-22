Карпати накрив потужний снігопад: рятувальники повідомляють про сходження лавини (фото, відео)

Найближчими днями, за даними Укргідрометцентру, погіршення погодних умов із нічними заморозками очікується у низці українських областей.

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Високогір'я Чорногори накрила негода, через що сніговий покрив збільшився до 80 сантиметрів, а на деяких ділянках зафіксовано сходження зсувів. Найближчими днями Укргідрометцентр прогнозує погіршення погодних умов ще у низці областей із нічними заморозками. Фокус в одному матеріалі розповідає про негоду у Карпатах та публікує прогнози погоди на наступні дні.

Погода в Україні — сходження лавини та снігопад у Карпатах

Гірський рятувальник Василь Фіцак у своєму Facebook попередив, що у високогір'ї Чорногори зафіксовано погіршення погодних умов. Сніговий покрив місцями збільшився до 80 сантиметрів, а фахівці повідомляють про сходження зсувів на північно-східних схилах.

Через обмежену видимість та загрозу для життя Василь Фіцак закликав утриматися від виходів на високогір'я найближчими днями.

[ + – ] У Карпатах через снігопад зійшла лавина

Пресслужба Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту повідомляє, що на горі Піп Іван Чорногорський температура повітря становить -3 градуси, швидкість вітру досягає восьми метрів за секунду, а видимість обмежена до 40 метрів.

[ + – ] У Карпатах через снігопад зійшла лавина

Головне управління ДСНС у Закарпатській області інформує, що у Карпатах також зафіксувано сходження лавини. За даними відомства, це аномальний випадок для вересня.

[ + – ] У Карпатах через снігопад зійшла лавина

За даними Укргідрометцентру, з 22 по 23 вересня у Запорізькій, Херсонській областях та Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. На вихідних, 24-25 вересня, як прогнозують синоптики, у західних, північних, центральних областях на поверхні ґрунту очікуються нічні заморозки.

Погода в Україні — прогноз на 23 вересня

За прогнозами синоптиків, 23 вересня дощі з похмурою погодою будуть у всіх регіонах України, за винятком Криму, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Середня нічна температура становитиме від +3 до +9 градусів. Вдень на заході повітря прогріється до +12, у центральних та північних областях — до +14, а на заході та сході — до +17.

[ + – ] Прогноз погоди на 24 вересня від Укргідрометцентру

Синоптикиня Наталія Діденко зі свого боку підтверджує, що 23 вересня у більшості регіонів України пройдуть дощі. Температура повітря буде невисокою: вдень очікується від +10 до +15 градусів, а найтепліше буде у Запорізькій, Миколаївській областях, на Донбасі та Криму — від +15 до +19 градусів.

У Києві, за словами Наталії Діденко, також прогнозується дощова погода з денною температурою повітря близько +12 градусів.

[ + – ] Мапа дощів в Україні на 23 вересня

Погода в Україні — прогноз на 24 вересня

У суботу погода кардинально зміниться — дощові опади перейдуть на всю лівобережну Україну, захопивши Київську, Черкаську, Кіровоградську, Житомирську, Вінницьку, Одеську та Миколаївську області та Крим. Середня температура вночі країною становитиме від +3 до +9 градусів, а вдень повітря прогріється від +13 до +17 градусів.

[ + – ] Прогноз погоди на 24 вересня від Укргідрометцентру

Нагадаємо, 18 вересня у Карпатах на горі Піп Іван Чорногорський пішов перший сніг. Через погіршення погодних умов у високогір'ї спостерігалася обмежена видимість, а стовпчик термометра опустився нижче за нуль.

Також повідомлялося, коли в Україну зайде бабине літо з підвищенням температури повітря до +20 градусів.