Мокрий сніг і поривчастий вітер: синоптики дали прогноз на 20 жовтня

У низці регіонів України (зокрема й у Києві) очікують сильний поривчастий вітер і мокрий сніг ближче до ранку. Фокус зібрав прогнози синоптиків про те, якою буде погода завтра.

Related video

У четвер, 20 жовтня, на всій території України очікується похолодання, у деяких регіонах синоптики прогнозують мокрий сніг. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

На більшій частині території України стовпчик термометра вночі знизиться до 0-5 градусів Цельсія. Вдень очікується незначне потепління.

У південних регіонах нашої країни вночі температура триматиметься на рівні +4…+9 градусів тепла. Вдень очікується від +9 до +14 градусів.

У Закарпатській області погода завтра буде теплішою, ніж на решті території України. Термометр вдень покаже +5…+12 градусів.

Крім того, на півночі України та в Карпатах уночі очікують мокрий сніг. На всій території нашої країни — невеликі дощі, які у східному регіоні перейдуть у помірні.

Вітер північно-західний із поривами 7-12 м/с. Вранці та вдень місцями очікують пориви до 15-20 м/с.

Погода в Києві завтра: якою вона буде

Якою буде погода, завтра написала у своєму телеграм-каналі й синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, мокрий сніг 20 жовтня спостерігатимуть мешканці Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей.

Наталія Діденко також розповіла, яка погода завтра очікується в українській столиці.

За словами синоптикині, погода завтра у столиці різко погіршиться. Температура опуститься до позначок +5…+7 градусів Цельсія. Уночі в Києві пройде дощ, а вранці можливий мокрий сніг. Вдень опади припиняться. Киян і гостей міста також турбуватиме сильний поривчастий вітер.

Незважаючи на це, синоптикиня спрогнозувала, що в неділю, 23 жовтня, до української столиці прийде потепління.

Нагадаємо, через погіршення погодних умов КМДА повідомила про те, що 20 жовтня у Києві розпочнеться опалювальний сезон. Віталій Кличко вже попросив киян дочекатися тепла у будинках і не перевантажувати електромережу увімкненими обігрівачами та кондиціонерами.

Фокус також писав, що ще наприкінці вересня українські Карпати накрив сильний снігопад. У гірському масиві через погіршення погодних умов почали сходити лавини, а сніговий покрив на високогір'ї Чорногори збільшився до 80 сантиметрів.