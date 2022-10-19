В Украине зафиксировали случай сибирской язвы

Возбудителя опасной болезни специалисты выявили в одном из фермерских хозяйств Обуховского района, где содержались козы.

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В Киевской области зафиксировали и лабораторно подтвердили случай сибирской язвы в фермерском хозяйстве. Об этом информирует Главное управление Госпродпотребслужбы в регионе.

Возбудитель заболевания нашли в тканях козы, которая принадлежала одному и фермерских хозяйств в Обуховском районе.

Кроме зараженной козы, на ферме проживают еще 337 животных. На данный момент все они находятся под наблюдением ветеринаров. Специалисты утверждаю что животные не заражены и здоровы.

Что такое сибирская язва

Заражение человека сибирской язвой возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу (царапины, ссадины, мелкие порезы) или слизистые оболочки во время ухода за больными животными, обработки туш, белирования и захоронения трупов погибших животных, вследствие контакта с различными видами сырья, полученного от больных животных, употребление в пищу мяса больных животных, а также аспирационным и трансмиссивным (через укусы кровососущих насекомых) путями. Можно заразиться через контаминированные возбудителем предметы или почву.

Симптомы сибирской язвы у человека

Заболевание начинается остро: в первые часы температура тела резко повышается до 38–40 °С и возникает слабость. Заражение крови (сепсис) может развиться в результате любого способа заражения.

Признаки сибирской язвы:

сильная головная боль;

высокая температура;

общее недомогание;

карбункул с быстрым нарастанием отека и зуд (поражение кожи);

сильные колющие боли в груди (в случае легочной формы);

удушье (в случае легочной формы);

диарея с примесями крови (при кишечной форме);

режущие боли в животе (при кишечной форме);

рвота с примесями крови (при кишечной форме).

Напомним, в Тернополе сибирскую язву обнаружили у пони из зооуголка. Животное погибло и специалисты провели посмертный анализ тканей.

Кроме того, два года назад в Одесской области кожная форма сибирской язвы была выявлена у пяти человек. До этого сибирская язва регистрировалась в регионе в 2007 году, и ее разносчиками были животные.