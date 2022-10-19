В Україні зафіксували випадок сибірки

Збудника небезпечної хвороби фахівці зафіксували в одному із фермерських господарств Обухівського району, де утримувалися кози.

Related video

У Київській області зафіксували та лабораторно підтвердили випадок сибірки у фермерському господарстві. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в регіоні.

Збудник захворювання знайшли у тканинах кози, яка належала одному з фермерських господарств в Обухівському районі.

Крім зараженої кози, на фермі мешкають ще 337 тварин. Наразі всі вони перебувають під наглядом ветеринарів. Фахівці стверджують, що тварини не заражені та здорові.

Що таке сибірка

Зараження людини сибіркою виникає внаслідок проникнення збудника через пошкоджену шкіру (подряпини, садна, дрібні порізи) або слизові оболонки під час догляду за хворими тваринами, обробки туш, білування і поховання трупів загиблих тварин, унаслідок контакту з різними видами сировини, отриманої від хворих тварин, вживання в їжу м'яса хворих тварин, а також аспіраційним і трансмісивним (через укуси комах) шляхами. Можна заразитися через контаміновані збудником предмети чи ґрунт.

Симптоми сибірки у людини

Захворювання починається гостро: у перші години температура тіла різко підвищується до 38-40°С і виникає слабкість. Зараження крові (сепсис) може розвинутися внаслідок будь-якого способу зараження.

Ознаки сибірки:

сильний головний біль;

висока температура;

загальне нездужання;

карбункул зі швидким наростанням набряку та свербіж (ураження шкіри);

сильні колючі болі в грудях (у разі легеневої форми);

ядуха (у разі легеневої форми);

діарея з домішками крові (у разі кишкової форми);

ріжучі болі у животі (у разі кишкової форми);

блювання з домішками крові (у разі кишкової форми).

Нагадаємо, у Тернополі сибірку зафіксували в поні із зоокуточка. Тварина загинула та фахівці провели посмертний аналіз тканин.

Крім того, два роки тому в Одеській області шкірну форму сибірки зафіксували в п'яти осіб. До цього сибірка реєструвалася в регіоні в 2007 році, і її рознощиками були тварини.