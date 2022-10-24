Строить сегодня. Кто и как строит новое жилье на Киевщине, пока идет война

После российского полномасштабного вторжения домостроение в Украине практически остановилось, но постепенно рынок оживает. Показателен пример девелопера Alliance Novobud — одного из немногих застройщиков, который, несмотря на войну, продолжает активно строить все свои жилищные проекты в столице и пригороде. Одна из стратегий застройщика – квартальная застройка бизнес-класса в Броварах. Разберемся, чем она интересна.

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Вторжение РФ стало самым большим испытанием для украинского бизнеса за время независимости. Украинские аграрии, которые собирают хлеб на полях, пока на фронтах ведутся бои, уже успели стать символом нашей несокрушимости. Но нужно предоставить должное и строителям, которые, не дожидаясь завершения войны, возобновляют работы на строительных площадках.

С верой в победу. Почему важно восстанавливать страну до завершения войны

"Сразу хочу отметить, что когда говорят об восстановлении, часто некорректно расставляют акценты. Это ведь не только о том, что должны сделать после нашей победы или в последующие годы, но и то, что нужно делать уже прямо сейчас", — заявил во время видеообращение в начале июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский.

Слова президента вдохновили даже иностранных партнеров Украины принять участие в восстановлении нашего государства, не дожидаясь завершения боевых действий. Одним из первых разрушенных войной объектов инфраструктуры, который будут восстанавливать уже сейчас при участии иностранного инвестора, а именно Эстонии, станет автомобильный мост в городе Малин Житомирской области. В этот проект Эстония вкладывает около 1 млн евро, о чем стало известно в конце сентября 2022 года.

Однако некоторые застройщики Киева и Киевщины возобновили строительные работы практически сразу после того, как Вооруженные силы Украины освободили всю территорию области от российских оккупантов.

Одним из первых столичных девелоперов, начавших строительство после вынужденной остановки в связи с полномасштабным российским вторжением, стал девелопер Alliance Novobud. Напомним, территорию Киевской области окончательно освободили от врага 2 апреля. А уже 7 апреля, пока вокруг Киева продолжалось разминирование и возобновление разрушенных коммуникаций, на каждую из пяти площадок Alliance Novobud в столице и пригороде вернулись строители. Речь идет о таких проектах:

● Illinsky House (Киев)

● Montreal House (Киев)

● KronaPark II (Бровары)

● Madison Gardens (Бровары)

● "Лавандовый" (Бровары)

Таким образом, Alliance Novobud стал одним из немногих девелоперов Киевщины, который не только объявил о возобновлении работ на стройплощадках, а реально активно строит. Компания работает на строительном рынке более 18 лет и имеет достаточный запас прочности, который позволяет не сбавлять обороты даже в критическое для отрасли время.

Примеру смелых первопроходцев последовали некоторые другие крупные застройщики региона. Однако даже по состоянию на начало осени 2022 года по информации СМИ в Киеве строительство возобновили менее чем на половине площадок. Некоторые девелоперы сосредоточились только на проектах с высоким уровнем готовности, в то время как другие оставили замороженными на неопределенное время. Более того, не все застройщики, заявившие о возобновлении работ, действительно активно строят.

Подобное замедление строительства имеет конкретные предпосылки. По оценкам Ирины Михалевой, директора по маркетингу Alliance Novobud, украинские девелоперы во время войны сталкиваются со следующими вызовами:

возврат доверия покупателей к рынку первичной недвижимости,

усложненная логистика строительных материалов,

дефицит квалифицированных кадров,

возобновление довоенных строительных темпов.

В такой ситуации Михалева прогнозирует массовые прецеденты задержки ввода жилья в эксплуатацию. Сегодня некоторые застройщики уже откровенно заявляют о смещении сроков на 6-12 месяцев. Но шанс на то, чтобы сделать эти смещения минимальны, утверждает Ирина Михалева — нужно не останавливаться и находить возможность строить несмотря ни на что.

Правильный выбор. Что важно для покупателей во время войны и чем интересна недвижимость комфорта и бизнес-класса в пригороде

Alliance Novobud известен на рынке как ведущий застройщик города-спутника Киева — Броваров. Здесь на его счету три завершенных проекта ("Лесной квартал", "Зеленый квартал" и KronaPark) и три проекта на стадии строительства — KronaPark II, Madison Gardens и "Лавандовый". Все шесть проектов расположены в центральной части города и образуют большой квартал с собственным парком, развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением со столицей — 15 минут на авто, 30-40 минут на маршрутном такси до ст. метро Лесная. Большинство броварских комплексов девелопера относятся именно к бизнес-классу, ведь это дает гораздо больше преимуществ и возможностей для покупателей.

Сегодня в AllianceNovobud советуют потенциальным покупателям недвижимости отдать предпочтение бизнес-классу в пригороде, чем по той же цене приобрести жилье низшего класса в столице.

Во-первых, бизнес-класс предусматривает лучшие стандарты строительства с использованием качественных и энергосберегающих стройматериалов, более современную отделку как фасадов, мест общего пользования так и придомовых территорий, наличие подземных/наземных паркингов, качественное обслуживание от управляющей компании и т.д.

Во-вторых, жизнь за городом — это лучшая экология, чище воздух, отсутствие суеты мегаполиса, близость к зеленым зонам и одновременно удобное транспортное сообщение со столицей.

Флагманским проектом Alliance Novobud в Броварах сегодня является жилой комплекс бизнес-класса KRONA PARK II, который будет состоять из 15 домов от 8 до 17 этажей. Четыре из них уже введены в эксплуатацию, еще 11 находятся на разной стадии строительства. По замыслу проектировщиков здесь предусмотрены: образовательный комплекс с учреждением дошкольного образования, многоуровневый паркинг, детские площадки, спортивные и зоны отдыха и т.д.

"Недвижимость бизнес-класса отличается визуально более привлекательными проектами. Это не многочисленные "большие китайские стены" на 25 этажей эконом- или комфорт-класса, которые делают города безликими, а интересные, самобытные проекты, созданные с участием известных архитектурных бюро или архитекторов, — рассказывает Ирина Михалева. — И каждый новый броварский проект Alliance Novobud является примером осмысленной и гармоничной застройки, которая украшает городской ландшафт и делает его совершенным".

Решением, продиктованным военным временем, стало обустройство жилых комплексов укрытий. Alliance Novobud уверяют, что и до введения в Украине соответствующих строительных норм предусматривали в своих комплексах возможность использования подвальных помещений и подземных паркингов в качестве укрытия. Но в новых жилых комплексах, которые сейчас проектируются девелопером, рассматривают возможность оснащения подземных помещений электрогенераторами, обустройство туалетов с умывальниками, комнаты для пребывания с детьми, беспроводного интернета и т.д. Да, для девелопера все это прибавит 5-7% к себестоимости квадратного метра, но для покупателей это дополнительные гарантии безопасности и комфорта во время пребывания в таком помещении.

Строить лучше. Чем полезен опыт квартальной застройки для восстановления разрушенных городов

Впереди у Украины победа и масштабное восстановление. И здесь важно не повторять ошибки советского и постсоветского прошлого, а строить концептуально лучшие, более продуманные объекты по новым принципам и стандартам.

Поэтому в Alliance Novobud убеждены, что их многолетний опыт квартальной застройки Броваров должен стать примером для возобновляемых городков вокруг столицы после освобождения от российской оккупации. Для города такое сотрудничество дает много преимуществ:

прокладка новых и ремонт старых коммуникаций (водопровода, канализации, освещения и т.п.),

сохранение и облагораживание зеленых зон (парков, скверов),

осовременивание внешнего вида города,

увеличение нового жилищного фонда,

строительство застройщиком социальной инфраструктуры и передача ее на баланс города (детсады, школы, клиники),

развитие коммерческой инфраструктуры и малого бизнеса и т.д.

Следует добавить, что такая застройка создаст стимулы для лучшего социально-экономического развития городов. Поскольку именно благодаря появлению новых, современных и комфортных жилых кварталов будет увеличиваться молодое население, а сдача в аренду коммерческих помещений на первых этажах новостроек будет способствовать занятости и увеличению поступления налогов в местные бюджеты.

В целом, возобновление активного строительства уже сейчас может стать драйвером для украинской экономики, многое потерявшей из-за боевых действий и временной оккупации части территорий. При этом девелоперам важно создавать новое лицо свободной, несокрушимой, европейской Украины и таким образом приближать победу!