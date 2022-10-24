Будувати сьогодні. Хто і як зводить нове житло на Київщині, поки триває війна

Після російського повномасштабного вторгнення житлове будівництво в Україні практично зупинилося, але поступово ринок оживає. Показовим є приклад девелопера Alliance Novobud — одного з небагатьох забудовників, який попри війну продовжує активно будувати всі свої житлові проєкти в столиці та передмісті. Одна зі стратегій забудовника — квартальна забудова бізнес-класу в Броварах. Розберімося, чим вона цікава.

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Вторгнення РФ стало найбільшим випробуванням для українського бізнесу за часи незалежності. Українські аграрії, які збирають хліб на полях, поки на фронтах точаться бої, вже встигли стати символом нашої незламності. Але треба надати належне й будівельникам, які, не чекаючи завершення війни, відновлюють роботи на будівельних майданчиках.

З вірою в перемогу. Чому важливо відбудовувати країну до завершення війни

"Одразу хочу зазначити, що коли говорять про відбудову, часто некоректно розставляють акценти. Це ж не тільки про те, що маємо зробити після нашої перемоги або в наступні роки, а й те, що потрібно робити вже просто зараз", — заявив під час відеозвернення на початку липня 2022 року президент України Володимир Зеленський.

Слова президента надихнули навіть іноземних партнерів України взяти участь в відбудові нашої держави, не очікуючи завершення бойових дій. Одним з перших зруйнованих війною об'єктів інфраструктури, який відновлюватимуть вже зараз за участі іноземного інвестора, а саме — Естонії, стане автомобільний міст у місті Малин Житомирської області. В цей проєкт Естонія вкладає близько 1 млн євро, про що стало відомо в кінці вересня 2022 року.

Проте, деякі забудовники Києва та Київщини відновили будівельні роботи практично відразу після того, як Збройні сили України звільнили всю територію області від російських окупантів.

Одним з перших столичних девелоперів, який розпочав будівництво після вимушеної зупинки у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням, став девелопер Alliance Novobud. Нагадаємо, територію Київської області остаточно звільнили від ворога 2 квітня. А вже 7 квітня, поки навколо Києва тривало розмінування й відновлення зруйнованих комунікацій, на кожен з п'яти майданчиків Alliance Novobud у столиці та передмісті повернулися будівельники. Йдеться про такі проєкти:

● Illinsky House (Київ)

● Montreal House (Київ)

● KronaPark II (Бровари)

● Madison Gardens (Бровари)

● "Лавандовий" (Бровари)

Таким чином, Alliance Novobud став одним з небагатьох девелоперів Київщини, який не тільки оголосив про відновлення робіт на будмайданчиках, а реально активно будує. Компанія працює на будівельному ринку понад 18 років й має достатній запас міцності, який дозволяє не збавляти оберти навіть у критичний для галузі час.

Приклад сміливих першопрохідців наслідували деякі інші великі забудовники регіону. Проте, навіть станом на початок осені 2022 року за інформацією ЗМІ в Києві будівництво відновили менше ніж на половині майданчиків. Деякі девелопери зосередились лише на проєктах з високим рівнем готовності, тоді як інші залишили замороженими на невизначений час. Більш того, не всі забудовники, які заявили про відновлення робіт, дійсно активно будують.

Подібне уповільнення будівництва має об’єктивні причини. За оцінками Ірини Міхальової, директорки з маркетингу Alliance Novobud, українські девелопери під час війни стикаються з наступними викликами:

повернення довіри покупців до ринку первинної нерухомості,

ускладнена логістика будівельних матеріалів,

дефіцит кваліфікованих кадрів,

відновлення довоєнних будівельних темпів.

В такій ситуації Міхальова прогнозує масові прецеденти затримки введення житла в експлуатацію. Сьогодні деякі забудовники вже відверто заявляють про зміщення строків на 6-12 місяців. Але шанс на те, аби зробити ці зміщення мінімальними є, стверджує Ірина Міхальова — потрібно не зупинятися й знаходити можливість будувати попри все.

Правильний вибір. Що важливо для покупців під час війни й чим цікава нерухомість комфорт та бізнес-класу в передмісті

Alliance Novobud відомий на ринку як провідний забудовник міста-супутника Києва — Броварів. Тут на його рахунку три завершених проєкти ("Лісовий квартал", "Зелений квартал" та KronaPark) й три проєкти на стадії будівництва — KronaPark II, Madison Gardens та "Лавандовий". Всі шість проєктів розташовані в центральній частині міста, й утворюють великий квартал з власним парком, розвинутою інфраструктурою та зручним транспортним сполученням зі столицею — 15 хвилин на авто, 30-40 хвилин на маршрутному таксі до ст. метро "Лісова". Більшість броварських комплексів девелопера належать саме до бізнес-класу, адже це дає набагато більше переваг та можливостей для покупців.

Сьогодні в AllianceNovobud радять потенційним покупцям нерухомості віддати перевагу бізнес-класу у передмісті, ніж за ту ж саму ціну придбати житло нижчого класу в столиці.

По-перше, бізнес-клас передбачає кращі стандарти будівництва з використанням якісних та енергоощадних будматеріалів, сучасніше оздоблення, як фасадів, місць загального користування так і прибудинкових територій, наявність підземних/наземних паркінгів, якісне обслуговування від управляючої компанії тощо.

По-друге, життя за містом — це краща екологія, чистіше повітря, відсутність метушні мегаполіса, близькість до зелених зон й водночас зручне транспортне сполучення зі столицею.

Флагманським проєктом Alliance Novobud в Броварах сьогодні є житловий комплекс бізнес-класу KRONA PARK ІІ, який складатиметься з 15 будинків від 8 до 17 поверхів. Чотири з них уже введені в експлуатацію, ще 11 знаходяться на різній стадії будівництва. За задумом проєктувальників тут передбачені: освітній комплекс із закладом дошкільної освіти, багаторівневий паркінг, дитячі майданчики, спортивні та відпочинкові зони тощо.

"Нерухомість бізнес-класу відрізняється візуально привабливішими проєктами. Це не численні "великі китайські стіни" на 25 поверхів економ- або комфорт-класу, які роблять міста безликими, а цікаві, самобутні проєкти, створені за участі відомих архітектурних бюро чи архітекторів, — розповідає Ірина Міхальова. — І кожен новий броварський проєкт Alliance Novobud є прикладом осмисленої та гармонійної забудови, яка прикрашає міський ландшафт та робить його довершеним".

Рішенням, продиктованим воєнним часом, стало облаштування у житлових комплексах укриттів. В Alliance Novobud запевняють, що й до введення в Україні відповідних будівельних норм передбачали у своїх комплексах можливість використання підвальних приміщень та підземних паркінгів як укриття. Але у нових житлових комплексах, які зараз проєктуються девелопером, розглядають можливість оснащення підземних приміщень електрогенераторами, облаштування туалетів з умивальниками, кімнат для перебування з дітьми, безпровідного інтернету тощо. Так, для девелопера усе це додасть 5-7% до собівартості квадратного метра, але для покупців це додаткові гарантії безпеки й комфорту під час перебування в такому приміщенні.

Будувати краще. Чим корисний досвід квартальної забудови для відновлення зруйнованих міст

Попереду в України — перемога й масштабне відновлення. Й тут важливо не повторювати помилок радянського й пострадянського минулого, а будувати концептуально кращі, продуманіші об’єкти за новими принципами та стандартами.

Тому в Alliance Novobud переконані, що їхній багаторічний досвід квартальної забудови Броварів має стати прикладом для містечок навколо столиці, які відновлюються після звільнення від російської окупації. Для міста така співпраця дає багато переваг:

прокладання нових та ремонт старих комунікацій (водопроводу, каналізації, освітлення тощо),

збереження та облагородження зелених зон (парків, скверів),

осучаснення зовнішнього вигляду міста,

збільшення нового житлового фонду,

будівництво забудовником соціальної інфраструктури й передача її на баланс міста (дитсадки, школи, клініки),

розвиток комерційної інфраструктури та малого бізнесу тощо.

Варто додати, що така забудова створить стимули для кращого соціально-економічного розвитку міст. Бо саме завдяки появі нових, сучасних та комфортних житлових кварталів збільшуватиметься молоде населення, а здача в оренду комерційних приміщень на перших поверхах новобудов сприятиме зайнятості й збільшенню надходження податків в місцеві бюджети.

В цілому, відновлення активного будівництва вже зараз може стати драйвером для української економіки, яка багато втратила через бойові дії й тимчасову окупацію частини територій. При цьому девелоперам важливо створювати нове обличчя вільної, незламної, європейської України й таким чином наближати перемогу!