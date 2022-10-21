"Укрэнерго" объявило об ограничении энергоснабжения нескольких областей: что известно

В компании напомнили, что ограничения вводят только в тех регионах, где диспетчеры наблюдают возрастающее потребление. Перебросить туда больше электроэнергии невозможно из-за разрушений инфраструктуры.

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Энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что ее диспетчерский центр вынужден временно ограничить потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Это решение называют вынужденной мерой, к которой привел резкий рост уровня потребления электроэнергии. В компании заявили, что ограничения снизят нагрузку на электросети и дадут энергетикам время для ремонта поврежденного оборудования, которое пострадало во время террористических обстрелов российской армии.

В "Укрэнерго" объяснили, как диспетчеры принимают решение об отключении. Если в каком-то регионе они видят возрастающее потребление, а в ближайшее время туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за разрушений энергетической инфраструктуры, в области вводят временные ограничения.

"Соответственно ваше экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений, помните об этом", — подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что в Киевской области начались отключения электроэнергии. В областной администрации призвали жителей выключить все энергоемкие электроприборы.

Напомним, после атаки россиян на украинские энергообъекты опрошенные Фокусом эксперты заявили, что во время холодов веерные отключения станут для Украины типичным явлением.