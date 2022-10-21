Необходима тотальная экономия: в Киевской области начались отключения электроэнергии

Если рост потребления не остановится, избежать веерных отключений не удастся, поэтому жителей региона призвали выключить энергоемкие приборы.

Related video

Руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что утром 21 октября в региона вновь началось вынужденное отключение электроэнергии.

"В области наблюдается рост потребления электроэнергии, — отметил глава ОВА. — В этой связи в регионе с 9:20 вынужденно начались временные отключения".

Кулеба напомнил о том, что российская армия нанесла удары по украинской энергетической инфраструктуре и обратился к жителям с просьбой "тотально экономить электроэнергию", отключив все энергоемкие приборы.

Напомним, 18 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за восемь дней оккупанты уничтожили 30% украинских энергостанций. Он назвал эти атаки с помощью ракет и иранских дронов терактами и подчеркнул, что переговоры с агрессором теперь невозможны.

20 октября ДТЭК обнародовал график возможного отключения света в Киевской области и предупредил о возможных отключениях электроэнергии в Киеве.