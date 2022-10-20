ДТЭК опубликовал график отключения света в Киевской области: кто останется без света (фото)

Населенные пункты региона были распределены по двум группам, а график предусматривает отключение электроэнергии три раза в день.

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Масштабные аварийные отключения света из-за разрушения объектов энергосистемы возможны не только в столице, но и в Киевской области. Об этом предупреждает пресс-служба ДТЭК "Киевские региональные электросети".

В частности, официальный оператор распределения электроэнергии обнародовал график возможного отключения света в Киевской области.

В ДТЭК "Киевские региональные электросети" предупредили, что бытовые потребители могут остаться без электроснабжения при условии, если регулятору в лице НЭК "Укрэнерго" понадобится сбалансировать украинскую энергосистему.

По примеру Киева, оператор распределения составил график, а населенные пункты области распределил по двум группам.

Например, в селах и городах региона могут отключать электроэнергию три раза в день, однако часы отсутствия электроснабжения отличаются друг от друга.

"Определите, к какой группе принадлежит ваш населенный пункт. Для этого через поиск (нажатие клавиш Ctrl+F) введите название населенного пункта и вы увидите в какой вы группе (Группа 1 или Группа 2). Посмотрите, в какое время в этот день у вашей группы возможно отключение электроэнергии. Это позволит вам спланировать свой день и организовать быт", — рекомендуют в пресс-службе ДТЭК.

Оператор распределения также предупреждает, что в опубликованном графике возможна небольшая погрешность во времени от 30 до 40 минут, которые необходимы для переподключения электроснабжения между группами.

[ + – ] ДТЭК опубликовал график возможных отключений электроэнергии в Киевской области

Стоит отметить, что ранее компания ДТЭК "Киевские электросети" предупредила о возможных отключениях электроэнергии в Киеве и обнародовала график, по которому бытовые потребители будут оставаться без света.

Также сообщалось, что из-за ударов ВС РФ по объектам энергосистемы украинцев призвали быть готовыми к отключению света, отопления и водоснабжения.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщал, что ВС РФ в ходе массированных обстрелов уничтожили 30% украинских электростанций.