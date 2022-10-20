ДТЕК опублікував графік відключення світла у Київській області: хто залишиться без світла (фото)

Населені пункти регіону були розподілені за двома групами, а графік передбачає відключення електроенергії тричі на день.

Related video

Масштабні аварійні відключення світла через руйнування об'єктів енергосистеми можливі не лише у столиці, а й у Київській області. Про це попереджає пресслужба ДТЕК "Київські регіональні електромережі".

Офіційний оператор розподілу електроенергії оприлюднив графік можливого відключення світла в Київській області.

У ДТЕК "Київські регіональні електромережі" попередили, що побутові споживачі можуть залишитись без електропостачання за умови, якщо регулятору в особі НЕК "Укренерго" знадобиться збалансувати українську енергосистему.

За прикладом Києва оператор розподілу склав графік, а населені пункти області розподілив за двома групами.

Наприклад, у селах і містах регіону можуть відключати електроенергію тричі на день, проте години відсутності електропостачання відрізняються одні від одних.

"Визначте, до якої групи належить ваш населений пункт. Для цього через пошук (натискання клавіш Ctrl+F) введіть назву населеного пункту і ви побачите в якій групі (Група 1 або Група 2). Подивіться, в який час у цей день у вашої групи можливе відключення електроенергії. Це дозволить вам спланувати свій день та організувати побут", — рекомендують у пресслужбі ДТЕК.

Оператор розподілу також попереджає, що в опублікованому графіку можлива невелика похибка від 30 до 40 хвилин, які необхідні для перепідключення електропостачання між групами.

[ + – ] ДТЕК опублікував графік можливих відключень електроенергії у Київській області

Варто зазначити, що раніше компанія ДТЕК "Київські електромережі" попередила про можливі відключення електроенергії у Києві й оприлюднила графік, за яким побутові споживачі залишатимуться без світла.

Також повідомлялося, що через удари ЗС РФ по об'єктах енергосистеми українців закликали бути готовими до відключення світла, опалення та водопостачання.

Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, повідомляв, що ЗС РФ під час масованих обстрілів знищили 30% українських електростанцій.