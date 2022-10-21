Потрібна тотальна економія: у Київській області розпочалися відключення електроенергії

Якщо зростання споживання не зупиниться, уникнути віялових відключень не вдасться, тому жителів регіону закликали вимкнути енергоємні прилади.

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Керівник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що вранці 21 жовтня у регіону знову почалося вимушене відключення електроенергії.

"В області спостерігається зростання споживання електроенергії, — зазначив голова ОВА. — У зв'язку з цим у регіоні з 9:20 вимушено почалися тимчасові відключення".

Кулеба нагадав про те, що російська армія завдала ударів по українській енергетичній інфраструктурі і звернулася до мешканців з проханням "тотально економити електроенергію", відключивши всі енергоємні прилади.

Нагадаємо, 18 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що за вісім днів окупанти знищили 30% українських енергостанцій. Він назвав ці атаки за допомогою ракет та іранських дронів терактами і наголосив, що переговори з агресором тепер неможливі.

20 жовтня ДТЕК оприлюднив графік можливого відключення світла у Київській області та попередив про можливі відключення електроенергії у Києві.