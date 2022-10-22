Украденные у заммэра Изюма наушники нашлись в Архангельской области

По словам Владимира Мацокина, он отследил свою наушники с помощью программы в телефоне.

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Наушники AirPods Pro, принадлежавшие заместителю городского головы по гуманитарным вопросам в Изюмском городском совете Владимиру Мацокину, украденные во время оккупации города российскими войсками, обнаружились в городе Северодвинск Архангельской области РФ. Об этом сам чиновник рассказал на своей странице Facebook.

По его словам, он случайно вошел в локатор своего телефона и увидел, где находятся пропавшие наушники.

"Тупое российское создание, целью жизни которого является мародерство, не знало, что технологии Apple позволяют их владельцам отслеживать местонахождение своих гаджетов по всему миру. И вот мои наушники, лежавшие в шкафчике прихожей уже в зловонном северодвинске, архангельской области, россии. Тупое русское быдло украло их и, я так думаю, отправило в подарок своей самке или своим маленьким оркам-наследникам как доказательство, что их муж и папуля настоящий хозяин, умножающий семейное благополучие! Как же это жалко и смешно, как же это точно характеризует русских! Когда мы с сыном посмеялись над этими недоносками, я запомнил его фразу: надеюсь, что вскоре эти наушники отскочат вместе с головой нового счастливого обладателя!

Так и будет!", – эмоционально написал он.

[ + – ] Технологии Apple позволили Мацокину узнать даже адрес, где находится его украденная вещь Фото: Скриншот

В комментарии к Мацокину пришли другие люди, пострадавшие от мародерства ВС РФ, и рассказали свои не менее жуткие истории.

"Жаль, что нельзя отследить мою электробритву, машинку для стрижки волос и т.д. и т.п", "Как на них похоже, мой мотоцикл уже продается на авито в воронежской области… надеюсь, что деньги, которые оно заработает на нашем имуществе, пойдут ему на памятник", "Эх, не поставил мужчина возможность отслеживания в компьютер и ноут, а то посмотрели бы, где оно остановилось, вместе со стиральной машиной и шкафом сына", "Мой старый телефон 2010 года выпуска с разбитым экраном, валявшимся в гараже, трекнулся в наро-фоминске", "Могу сказать, что Вам повезло, только вещи из дома вынесли, а дом оставили целым. А мой дом, эти проклятые орки, сожгли. Совершили поджог в доме, а когда приехала пожарная бригада, не позволили им потушить пожар", "+1. Только минус не наушники, а 95-летний дядя. И мой дом, где я родился и вырос", – пишут украинцы.

Ранее мы рассказывали о том, что в рабочем поселке Чунский Иркутской области, ближе к границе с Монголией за 4,5 тыс. км от Украины в доме погибшего на войне россияина обнаружился холодильник с наклейкой "2 роки. Повна гарантія", который могли вывезти солдаты-мародеры РФ.