Вкрадені у заступника мера Ізюма навушники знайшлися в Архангельській області

За словами Володимира Мацокіна, він відстежив свої навушники за допомогою програми в телефоні.

Related video

Навушники AirPods Pro, які належали заступнику міського голови з гуманітарних питань в Ізюмській міській раді Володимиру Мацокіну, вкрадені під час окупації міста російськими військами, виявились у місті Сєверодвінськ Архангельської області РФ. Про це сам чиновник розповів на своїй сторінці Facebook.

За його словами, він випадково увійшов до локатора свого телефону і побачив, де знаходяться навушники.

"Тупе російське створення, метою життя якого є мародерство, не знало, що технології Apple дозволяють їх власникам відстежувати розташування своїх ґаджетів по всьому світу. І ось мої навушники, що лежали в шафці прихожої вже в смердючому сєверодвінську, архангельській області, росії. Тупе російське бидло вкрало їх і, я так думаю, відправило в подарунок своїй самці або своїм маленьким оркам-спадкоємцям як доказ, що їхній чоловік і папуля справжній газда, який примножує сімейний добробут! Коли ми з сином посміялися з цих недоносків, я запам'ятав його фразу: сподіваюся, що невдовзі ці навушники відскочать разом із головою нового щасливого власника!

Так і буде!", – емоційно написав він.

[ + – ] Технології Apple дозволили Мацокіну дізнатися навіть адресу, де знаходиться його вкрадена річ Фото: Скриншот

У коментарях до Мацокіна прийшли інші люди, які постраждали від мародерства ЗС РФ, і розповіли свої не менш моторошні історії.

"Шкода, що не можна відстежити мою електробритву, машинку для стрижки волосся тощо", "Як це на них схоже, мій мотоцикл вже продається на авіто у воронезькій області… сподіваюся, що гроші, які воно заробить на нашому майні, підуть йому на пам'ятник", "Ех, не поставив чоловік можливість відстежування в комп'ютер і ноут, а то подивилися б, де воно зупинилося, разом із пральною машиною та шафою сина", "Мій старий телефон 2010 року випуску з розбитим екраном, який валявся в гаражі, трекнувся в наро-фомінську", "Можу сказати, що Вам пощастило, тільки речі з дому винесли, а будинок залишили цілим. А мій будинок, ці прокляті орки, спалили. Зробили підпал у будинку, а коли приїхала пожежна бригада, не дозволили їм загасити пожежу", "+1. Тільки мінус не навушники, а 95-річний дядько. І мій дім, де я народився та виріс", – пишуть українці.

Раніше ми розповідали про те, що в робітничому селищі Чунський Іркутської області, ближче до кордону з Монголією за 4,5 тис. км від України в будинку росіянина, який загинув на війні, виявився холодильник з наклейкою "2 роки. Повна гарантія", який могли вивезти солдати-мародери РФ.