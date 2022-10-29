Украинцы сократили потребление: утром в Украине не было экстренных отключений света

В то же время в "Укрэнерго" предупредили, что вечером в определенных местах все таки стоит ждать новых отключений. Также в компании анонсировали, что в ближайшее время завершится работа над новыми графиками ограничений.

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В Украине утром 29 октября не было экстренных отключений электричества. В этом не было необходимости из-за того, что украинцы сократили потребление, его пик был ниже на 4,6%, чем в аналогичный период 28 октября. Об этом сообщили в энергетической компании "Укрэнерго".

"Теплая погода и выходной день привели к тому, что утром украинцы потребили электроэнергии меньше, чем в это же время в предыдущие дни. Утренний пик потребления был на 4,6% ниже, чем в пятницу, а его верхняя точка — чуть позже, что замедлило рост потребления", — сообщили в ведомстве.

В "Укрэнерго" уточнили, что это позволило предотвратить угрозу перегрузки сетей и помогло сбалансировать энергосистему без принудительного отключения света.

"На выходных потребление снижается за счет того, что не работает большинство офисов, и многие люди в целом начинают пользоваться электрочайниками, плитами и т.д. позже, чем в рабочий день. Это реальный показатель того, как потребители сами снижают потребление электроэнергии", — добавили в компании.

В то же время в компании предупредили, что впереди вечернее время и в случае необходимости могут быть новые ограничения из-за роста потребления электричества. Поэтому украинцев призвали уменьшить пользование мощными электроприборами особенно вечером с 17:00 до 23:00.

"Чтобы восстановить нормальную работу сетей и их энергопитание, нужен очень большой объем ремонтных работ, которые продолжаются сегодня 24/7. Поэтому во второй половине дня мы ожидаем ограничения потребителей в отдельных местах", — сказано в сообщении.

Кроме того, в "Укрэнерго" сообщили, что уже завершается работа над приведением в порядок графиков отключений электричества, которые будут применять в дальнейшем. Они появятся в ближайшее время и будут "более равномерными и понятными для украинцев".

Напомним, 29 октября глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что ВС РФ практически ежедневно обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины. По его словам, как только рабочие собирают все необходимое для ремонта объектов инфраструктуры, Россия наносит еще один удар.

28 октября в ДТЭК заявили, что жителям Киеву стоит готовиться к более длительным отключениям электричества на неопределенный срок из-за сильного повреждения украинской энергосистемы.