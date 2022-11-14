Зимние каникулы в киевских школах будут длиться месяц, — Кличко

По словам мэра столицы, ради экономии энергоресурсов киевские власти приняли решение продлить учебный год до 1 июля.

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В этом учебном году зимние каникулы в киевских школах пройдут с 26 декабря по 27 января, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"В это время школы будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления. Учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск", — отметил он.

По словам мэра, некоторые школы в случае необходимости смогут использовать в качестве пунктов обогрева. При этом длинные каникулы не должны сказаться на качестве учебного процесса, так как учебный год в Киеве решили продлить до 1 июля, такая возможность предусмотрена законом.

Ранее в киевской администрации заявили о подготовке ко всем возможным сценариям на случай зимних ЧП: в том числе готовятся к длительным отключениям электроэнергии, водоснабжения и отопления. На базе социальных объектов Киева планируют открыть по 100 пунктов обогрева в каждом районе.

Напомним, после начала массированных обстрелов энергообъектов Фокус разбирался, как справится с их последствиями энергосистема и как украинцам подготовиться к зиме.