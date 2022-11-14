Зимові канікули в київських школах триватимуть місяць, — Кличко

За словами мера столиці, задля економії енергоресурсів київська влада ухвалила рішення продовжити навчальний рік до 1 липня.

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Цього навчального року зимові канікули в київських школах відбудуться з 26 грудня по 27 січня, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"У цей час школи опалюватимуться в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажання, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку", — зазначив він.

За словами мера, деякі школи в разі потреби зможуть використовувати як пункти обігріву. При цьому довгі канікули не повинні позначитися на якості навчального процесу, оскільки навчальний рік у Києві вирішили продовжити до 1 липня, така можливість передбачена законом.

Раніше в київській адміністрації заявили про підготовку до всіх можливих сценаріїв на випадок зимових НС: зокрема готуються до тривалих відключень електроенергії, водопостачання та опалення. На базі соціальних об'єктів Києва планують відкрити по 100 пунктів обігріву в кожному районі.

Нагадаємо, після початку масованих обстрілів енергооб'єктів Фокус розбирався, як впорається з їхніми наслідками енергосистема та як українцям підготуватися до зими.