Григорий Козловский в очередной раз помог ВСУ, отремонтировав 15 авто для военных

Почетный президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский передал на фронт 250 артиллерийских планшетов, радиостанции, генераторы и другую технику. Меценат уверен, что главная задача Украины — победить оккупантов.

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Григорий Козловский, львовский бизнесмен и почетный президент футбольного клуба "Рух", отправил Вооруженным силам Украины необходимое оборудование. Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена.

Григорий Козловский передал на фронт 250 артиллерийских планшетов, 2 мультифункциональных учебных комплекса, 70 радиостанций, 50 генераторов, около 2 000 саперных лопаток, минивэн и сотни болгарок, ноутбуков с планшетами.

Президент футбольного клуба помог капитально отремонтировать 15 военных авто, которые нужны на передовой.

[ + – ] Внедорожники позволят солдатам быстро и легко доехать до места назначения

Часть машин позже оснастят пулеметами для боевых операций. Внедорожники позволят солдатам быстро и легко доехать до места назначения по бездорожью, полям и пересеченной местности.

[ + – ] Первая машина, купленная Григорием Козловским, прожила на передовой чуть больше месяца

"Автомобили – одна из основных потребностей нашего войска на фронте. В условиях боевых действий они часто выходят из строя и нуждаются в быстром ремонте. Расходы на эти работы для 45-й и 47-й бригад я решил взять на себя", – рассказал он.

Военный Андрей Огоновский ранее сообщал, что первая машина, купленная Григорием Козловским, прожила на передовой чуть больше месяца. Авто уничтожили в результате обстрела.

Огоновский говорит, что через месяц у них появилась другая машина, "профинансированная Петровичем", и работает она исправно.

Григорий Козловский еще раз подчеркнул, что важнейшая задача Украины на сегодня — добиться победы.

"Без этого все наши планы, все, чем мы занимались в жизни — не имеют смысла. Потому работали, работаем и будем работать для фронта. Не столько, сколько сможем, а столько сколько будет необходимо", — заключил меценат.

Напомним, что Григорий Козловский в октябре передал на украинским военным оборудование для балансировки колес, компрессоры, аккумуляторы для зарядки и другие нужные инструменты.

А в сентябре Козловский передал двум львовским бригадам 6 военных грузовиков, экскаватор, сетки и 20 раций.