Григорій Козловський вкотре допоміг ЗСУ, відремонтувавши 15 авто для військових

Почесний президент футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський передав на фронт 250 артилерійських планшетів, радіостанції, генератори та іншу техніку. Меценат упевнений, що головне завдання України — перемогти окупантів.

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Григорій Козловський, львівський бізнесмен та почесний президент футбольного клубу "Рух" відправив Збройним силам України необхідне обладнання. Про це повідомляє пресслужба бізнесмена.

Григорій Козловський передав на фронт 250 артилерійських планшетів, 2 мультифункціональні навчальні комплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, близько 2 000 саперних лопаток, мінівен і сотні болгарок, ноутбуків з планшетами.

Президент футбольного клубу допоміг капітально відремонтувати 15 військових авто, які потрібні на передовій.

[ + – ] Позашляховики дозволять солдатам швидко та легко доїхати до місця призначення

Частину машин пізніше оснастять кулеметами для бойових операцій. Позашляховики дозволять солдатам швидко і легко доїхати до місця призначення бездоріжжям, полями і перетятою місцевістю.

[ + – ] Перша машина, куплена Григорієм Козловським, прожила на передовій трохи більше місяця

"Автомобілі — одна з основних потреб нашого війська на фронті. В умовах бойових дій вони часто виходять з ладу і потребують швидкого ремонту. Витрати на ці роботи для 45-ї та 47-ї бригад я вирішив взяти на себе", — розповів він.

Військовий Андрій Огоновський раніше повідомляв, що перша машина, куплена Григорієм Козловським, прожила на передовій трохи більше місяця. Авто знищили внаслідок обстрілу.

Огоновський каже, що за місяць у них з'явилася інша машина, "профінансована Петровичем", і працює вона справно.

Григорій Козловський ще раз наголосив, що найважливіше завдання України на сьогодні — здобути перемогу.

"Без цього всі наші плани, все, чим ми займалися в житті — не мають сенсу. Тому працювали, працюємо і працюватимемо для фронту. Не стільки, скільки зможемо, а стільки скільки буде потрібно", — сказав меценат.

Нагадаємо, що Григорій Козловський у жовтні передав на українське військове обладнання для балансування коліс, компресори, акумулятори для зарядки та інші потрібні інструменти.

А у вересні Козловський передав двом львівським бригадам 6 військових вантажівок, екскаватор, сітки та 20 рацій.