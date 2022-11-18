Жители Одессы перекрыли дорогу, протестуя против отключений света (видео)

По данным журналистов, одесситы были недовольны работой электромонтеров, которые длительное время не могут найти причину, по которой 7 домов несколько дней остаются без света. Хотя напряжение на микрорайон подается регулярно.

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В одесском микрорайоне Вузовский, рядом с супермаркетом "Таврия" местные жители перекрыли дорогу, протестуя против экстренных отключений электроэнергии. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В соцсетях жители публикуют видео с места, где вспыхнул стихийный протест.

[ + – ] Видео перекрытой дороги из-за отсутствия света

Сообщается, что горожане недовольны работой электромонтеров, которые длительное время не могут найти причину, почему в семи домах уже третьи сутки нет электроснабжения. Хотя напряжение на микрорайон подается регулярно.

Правоохранители попросили людей разойтись по домам.

Реакция властей Одесской области

Глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что в течение дня 18 ноября энергетики приняли нужные меры чтобы у жителей области хотя бы на короткий период времени появился свет. Составлен план ограничений, о котором будет сообщено гражданам.

"Прошу жителей области, у которых на протяжении трех суток и до сих пор отсутствует свет, сообщить об этом в контактный центр ДЕТЭК одесской электросети, в том числе с помощью чат-ботов энергетической компании в соцсетях", — заявил Марченко.

[ + – ] Заявление Максима Марченко в связи с жалобами жителей Одессы на отключения света

Плановые отключения возвращаются

[ + – ] 19 ноября по всей Украине с 00:00 до 02:00 и с 8:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения электроэнергии

Тем временем, в НЭК "Укрэнерго" сообщили, что с 19 ноября во всех областях Украины с 00:00 до 02:00 и с 8:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения электроэнергии. Дополнительные аварийные отключения пока не предвидятся.

Отмечается, что ограничения потребления стали следствием ракетных атак российских войск на энергосистему Украины.

"На этой неделе это была уже шестая. Повреждений много, они сложны, — говорится в сообщении. — Ремонтные бригады работают круглосуточно и без выходных над восстановлением изуродованной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам".

НЭК призывает проявить мужество этой зимой, чтобы противостоять врагу на энергетическом фронте.

Графики плановых отключений составляют и применяют облэнерго, их список можно найти по сылке.

Напомним, что гражданам Украины объяснили, стоит ли ждать блекаута. По мнению эксперта в области энергетики Александра Харченко, следует готовиться к длительному отсутствию электроэнергии. В то же время исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук придерживается противоположного мнения и считает, что всеукраинский блекаут маловероятен.

Ранее Фокус сообщал, что графики не действуют, поскольку ДТЭК ввел экстренные отключения электроэнергии в Киеве. Более жесткие ограничения распространяются и на Киевскую область.