Вместо ВНО: в Минобразования рассказали, как будут поступать в ВУЗы Украины в 2023 году

Из-за военного положения ВНО могут заменить Национальным мультипредметным тестом. Министр образования Сергей Шкарлет обещает, что в ведомстве подготовят его усовершенствованную версию, которая будет состоять из обязательного и дополнительного блоков.

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В Министерстве образования и науки готовятся к проведению независимого тестирования для вступительной кампании в 2023 году. Однако в условиях военного положения существуют препятствия относительно его организации и проведения. Как сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, в качестве альтернативы в Минобразовании предлагают провести усовершенствованный национальный мультипредметный тест (НМТ).

Шкарлет отметил, что внешнее независимое оценивание было и будет механизмом прозрачного поступления в украинские ВУЗы. Но в нынешних условиях существуют препятствия относительно его организации и проведения. Кроме логистический трудностей и проблем с безопасностью существует проблема охвата тестированием тех учеников, которые временно находятся за границей.

"Безопасность и трудности логистики не позволяют МОН планировать проведение внешнего независимого оценивания в традиционном формате", — отметил министр.

По его словам, 2023 могут провести усовершенствованный НМТ, который будет содержать обязательные и дополнительные блоки.

Обязательный блок

В числе обязательных предметов:

украинский язык;

математика;

история Украины;

иностранный язык (по выбору поступающих будут предложены английский, французский, немецкий и испанский языки).

"Участники в течение 90 минут будут выполнять задания по украинскому языку и математике, а после короткого перерыва еще 90 минут будут работать над задачами по истории Украины и иностранному языку", — пояснил Шкарлет.

Дополнительный блок

Дополнительный блок содержит тесты по физике, химии или биологии, результатом которого можно будет заменить оценку по истории Украины и иностранному языку. На решение заданий дополнительного блока выделяется 75 минут.

Регистрация и время тестирования

Регистрацию на НМТ-2023 планируют начать в апреле, а проводить мультипредметное тестирование будут в июне-июле 2023 в рамках основной и дополнительной сессий. Для вступления в 2023 могут быть использованы результаты НМТ 2023 года НМТ 2022 года, а также ВНО 2020-2021 годов.

Вместе с тем Шкарлет подчеркнул, что проведение НМТ-2023 возможно только после принятия соответствующей законодательной нормы.

Ранее министр образования Украины Сергей Шкарлет объяснил, как работают украинские школы с 17 октября 2022. По его словам, часть учебных заведений вернется к очному формату обучений, а часть – перейдет на смешанный.