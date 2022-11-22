Замість ЗНО: у Міносвіти розповіли, як вступатимуть у ЗВО України у 2023 році

Через воєнний стан ЗНО можуть замінити Національним мультипредметним тестом. Міністр освіти Сергій Шкарлет обіцяє, що у відомстві підготують його вдосконалену версію, яка складатиметься з обов'язкового та додаткового блоків.

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У Міністерстві освіти та науки готуються до проведення незалежного тестування для вступної кампанії у 2023 році. Однак в умовах воєнного стану існують перешкоди щодо його організації та проведення. Як повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, як альтернатива в Міносвіти пропонують провести вдосконалений національний мультипредметний тест (НМТ).

Шкарлет зазначив, що зовнішнє незалежне оцінювання було і буде механізмом прозорого вступу до українських ЗВО. Але за нинішніх умов існують перешкоди щодо його організації та проведення. Окрім логістичних труднощів та проблем з безпекою існує проблема охоплення тестуванням тих учнів, які тимчасово перебувають за кордоном.

"Безпека та труднощі логістики не дозволяють МОН планувати проведення зовнішнього незалежного оцінювання у традиційному форматі", — зазначив міністр.

За його словами, 2023 року можуть провести удосконалений НМТ, який міститиме обов'язкові та додаткові блоки.

Обов'язковий блок

Серед обов'язкових предметів:

українська мова;

математика;

історія України;

іноземна мова (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови).

"Учасники протягом 90 хвилин виконуватимуть завдання з української мови та математики, а після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови", — пояснив Шкарлет.

Додатковий блок

Додатковий блок містить тести з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України та іноземної мови. На розв'язання завдань додаткового блоку виділяється 75 хвилин.

Реєстрація та час тестування

Реєстрацію на НМТ-2023 планують розпочати у квітні, а проводитимуть мультипредметне тестування у червні-липні 2023 у рамках основної та додаткової сесій. Для вступу до 2023 року можуть бути використані результати НМТ 2023 року НМТ 2022 року, а також ЗНО 2020-2021 років.

Водночас Шкарлет підкреслив, що проведення НМТ-2023 можливе лише після ухвалення відповідної законодавчої норми.

Раніше міністр освіти України Сергій Шкарлет пояснив, як працюють українські школи з 17 жовтня 2022 року. За його словами, частина навчальних закладів повернеться до очного формату навчань, а частина перейде на змішаний.