Стало відомо, як працюватимуть школи в Україні з 17 жовтня

Після масових ракетних ударів, яких ЗС РФ завдали по Україні 10 жовтня, школи, дитячі садки й університети за розпорядженням влади перейшли на дистанційну форму навчання. Із 17 жовтня деякі з них повертаються до звичного формату роботи.

Related video

Починаючи з понеділка, 17 жовтня частина навчальних закладів в Україні повернеться до очного формату навчань, а частин перейде на змішаний. Про це повідомив міністр освіти України Сергій Шкарлет у своєму офіційному телеграм-каналі.

Зауважимо, що 17 жовтня закінчується рядок семиденного дистанційного навчання, на яке перевели українських школярів після масових ракетних атак ЗС РФ по столиці та великим містам нашої країни.

"Як продовжуватиме навчання кожна дитина: очно, дистанційно чи змішано — вирішують батьки. Безпека всіх учасників освітнього процесу — єдина умова очного та змішаного навчання", — наголосив глава профільного міністерства.

За словами Шкарлета, всі навчальні заклади, щоб знову почати приймати школярів і студентів, мають бути оцінені за різними критеріями. Серед них:

готовність використовувати за призначенням захисні споруди в навчальних закладах;

створення безпечних умов перебування в навчальних закладах учасників освітнього процесу;

переривання навчання в разі увімкнення сигналу "повітряна тривога".

Наразі, за інформацією міністра освіти, 62.2% усіх навчальних закладів мають захисні споруди, щоб здійснювати навчання в очному форматі.

Навчальний процес в Україні після 17 жовтня: як навчатимуться діти

Глава Одеської ОВА Максим Марченко вже заявив про те, що з понеділка 17 жовтня школи з бомбосховищами знову починають працювати в очному форматі.

У Києві, починаючи з 17 жовтня, навчальні заклади працюватимуть у змішаному форматі. Це означає, що проводитимуться як очні уроки для дітей, так і дистанційні заняття. Розпорядження стосується закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти.

А на Київщині продовжили дистанційку до кінця наступного тижня.

"Наступного тижня, з 17 по 21 жовтня, навчальні заклади Київської області продовжать працювати в дистанційному режимі", — прокоментували ситуацію в пресслужбі Київської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, під час масованого ракетного удару ЗС РФ по Україні, який було здійснено 10 жовтня, загинули щонайменше 19 громадян, а понад 100 осіб отримали різні поранення.

Раніше Фокус писав про те, чим і звідки ЗС РФ атакували Україну. Вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні понад 80 ракет, більше половини було збито ППО, також знищено 9 із 12 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.