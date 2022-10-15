Стало известно, как будут работать школы в Украине с 17 октября

После массовых ракетных ударов, которые ВС РФ нанесли по Украине 10 октября, школы, детские садики и университеты по распоряжению властей перешли на дистанционную форму обучения. С 17 октября некоторые из них возвращаются к привычному формату работы.

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Начиная с понедельника, 17 октября, часть учебных заведений в Украине вернется к очному формату обучений, а часть – перейдет на смешанный. Об этом сообщил министр образования Украины Сергей Шкарлет в своем официальном Телеграм-канале.

Заметим, что 17 октября истекает строк семидневного дистанционного обучения, на которое перевели украинских школьников после массовых ракетных атак ВС РФ по столице и крупным городам нашей страны.

"Как будет продолжать обучение каждый ребенок: очно, дистанционно или смешано – решают родители. Безопасность всех участников образовательного процесса – единственное условие очного и смешанного обучения", – подчеркнул глава профильного министерства.

По словам Шкарлета, все учебные заведения, для того, чтоб снова начать принимать школьников и студентов, должны быть оценены по разным критериям. Среди них:

готовность использовать по назначению защитные сооружения в учебных заведениях;

создание безопасных условий пребывания в учебных заведениях участников образовательного процесса;

прерывания обучения при включении сигнала "воздушная тревога".

На данный момент по информации министра образования, 62.2% всех учебных заведений имеют защитные сооружения, чтобы осуществлять обучение в очном формате.

Учебный процесс в Украине после 17 октября: как будут учиться дети.

Главы Одесской ОВА Максима Марченко уже заявил о том, что с понедельника 17 октября школы с бомбоубежищами вновь начинают работать в очном формате.

В Киеве, начиная с 17 октября, учебные заведения будут работать в смешанном формате. Это означает, что будут проводиться как очные уроки для детей, так и дистанционные занятия. Распоряжение касается заведений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.

А в Киевской области продлили дистанционку до конца следующей недели.

"На следующей неделе, с 17 по 21 октября, учебные заведения Киевской области продолжат работать в дистанционном режиме", –прокомментировали ситуацию в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

Напомним, во время массированного ракетного удара ВС РФ по Украине, который был осуществлен 10 октября, погибли как минимум 19 граждан, а свыше 100 человек получили различные ранения.

Ранее Фокус писал о том, чем и откуда ВС РФ атаковали Украину. Утром 10 октября Россия выпустила по Украине более 80 ракет, более половины были сбиты ПВО, также уничтожены 9 из 12 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.