"Артериум" Жеваго, вероятно, работал на Россию — ДБР проводит обыски, — СМИ

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Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) проводят обыски на предприятиях корпорации "Артериум", подконтрольных бывшему народному депутату Константину Жеваго. Также проверяется его возможная коллаборация с врагом, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Информаторы журналистов сообщают, что обыски продолжаются с 25 ноября. Помимо "Артериума" следственные действия проводились дома у лиц, которые от имени Жеваго осуществляют хозяйственную деятельность в Украине и покупают недвижимость и активы предприятий в пользу экс-нардепа.

Напомним, что более 90% "Артериума" принадлежит Жеваго. Компания является лидером на украинском розничном рынке антибиотиков – в прошлом году 11% проданных в Украине препаратов принадлежало именно ей. При этом в 2021 году Forbes оценивал "Артериум" более чем в $300 млн. В целом же оценка состояния Константина Жеваго от Forbes составила $2,1 млрд.

Известно также, что 18 ноября сотрудники Бюро экономической безопасности проводили обыски в административных и офисных зданиях двух горнообогатительных комбинатов группы Ferrexpo Константина Жеваго. По сообщению БЭБ, предприятия подозревают в умышленном занижении рентной платы за использование недр на 10 млрд грн.

Эти ГОК и еще десяток обществ принадлежат к группе связанных субъектов хозяйствования. "Их единственным конечным бенефициарным владельцем является один из самых богатых олигархов Украины, фактически находящийся в Княжестве Монако", – заявили в Офисе Генпрокурора.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ выяснили, что должностные лица одного из этих предприятий в период 2018-2021 годов занизили налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами на сумму почти 7,6 млрд грн. А чиновники другого общества занизили налоговые обязательства на сумму более 2,7 млрд грн.

Кроме того, "Артериум" Жеваго, несмотря на полномасштабное вторжение россиян, продолжал до последнего работать в стране-агрессоре. В частности, в апреле российские СМИ писали о том, что "Артериум" Жеваго продолжает вести бизнес в России. Теперь с этим бизнесом будут разбираться правоохранительные органы.

Напомним, ранее Бюро экономической безопасности и СБУ проводила обыски на Кременчугском НПЗ. По версии правоохранителей, руководство не предприятия не заплатило 700 млн грн налогов.