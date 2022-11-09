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Экономика

Дело о налогах: СБУ и БЭБ проводят обыски на Кременчугском НПЗ (фото)

Кременчугский НПЗ ,Кременчугский завод, нпз кременчуг
Следственные мероприятия проводят по делу об уклонении от уплаты налогов руководством завода

По версии следствия, руководство завода "Укртатнафты" не заплатило 700 миллионов гривен налогов. После "национализации" часть активов этой компании передали в управление Министерству обороны Украины.

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Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Служба безопасности проводят обыски на крупном нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

В схеме задействована группа предприятий, поставляющих горюче-смазочные материалы, их владельцем является один из самых богатых олигархов Украины, отметило ведомство.

Следственные мероприятия проводят по делу об уклонении от уплаты налогов руководством завода на сумму 700 миллионов гривен. С 2019 по 2022 годы должностные лица нескольких предприятий могли занизить налоговые обязательства по акцизному налогу, объяснили правоохранители.

Кременчугский НПЗ ,Кременчугский завод, нпз кременчуг Fullscreen
Кременчугский НПЗ принадлежал ПАО "Укртатнафта"

В частности, скрывали и не отражали в налоговой и бухгалтерской отчетности финансово-хозяйственные операции. Бюро не указало название завода, но источники "Экономической правды" говорят про обыски на территории Кременчугского НПЗ, принадлежащего ПАО "Укртатнафта".

Сотрудники БЭБ и СБУ ищут документальные доказательства и делают невозможным уничтожение предметов и документов, подтверждающих вероятное преступление.

Проверяется информация о нарушениях, совершенных с целью увеличения прибыли при изготовлении горючего. Детективы проводят забор образцов топлива для экспертизы.

Обыски на Кременчугском НПЗ — кому принадлежит завод?

Кременчугский НПЗ принадлежал одному из крупнейших производителей нефтепродуктов в Украине — ПАО "Укртатнафта". Государство владело 43,05% акций завода в лице НАК "Нафтогаз Украины".

Остальные акции были поделены между бизнесменами Игорем Коломойским и Александром Ярославским, пишет "Экономическая правда".

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 6 ноября решила принудительно сделать Укртатнафту" государственной компанией. Такая же участь постигла "Укрнафту", "Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор".

Напомним, что вооруженные люди ранее пришли в центральный офис "национализированной" компании "Укрнафта". Менеджменту компании готовят подозрение по статье об уклонении от уплаты налогов.

Правительство Украины уже могло утвердить новый наблюдательный совет "Укрнафты".