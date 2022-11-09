Дело о налогах: СБУ и БЭБ проводят обыски на Кременчугском НПЗ (фото)

По версии следствия, руководство завода "Укртатнафты" не заплатило 700 миллионов гривен налогов. После "национализации" часть активов этой компании передали в управление Министерству обороны Украины.

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Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Служба безопасности проводят обыски на крупном нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

В схеме задействована группа предприятий, поставляющих горюче-смазочные материалы, их владельцем является один из самых богатых олигархов Украины, отметило ведомство.

Следственные мероприятия проводят по делу об уклонении от уплаты налогов руководством завода на сумму 700 миллионов гривен. С 2019 по 2022 годы должностные лица нескольких предприятий могли занизить налоговые обязательства по акцизному налогу, объяснили правоохранители.

[ + – ] Кременчугский НПЗ принадлежал ПАО "Укртатнафта"

В частности, скрывали и не отражали в налоговой и бухгалтерской отчетности финансово-хозяйственные операции. Бюро не указало название завода, но источники "Экономической правды" говорят про обыски на территории Кременчугского НПЗ, принадлежащего ПАО "Укртатнафта".

Сотрудники БЭБ и СБУ ищут документальные доказательства и делают невозможным уничтожение предметов и документов, подтверждающих вероятное преступление.

Проверяется информация о нарушениях, совершенных с целью увеличения прибыли при изготовлении горючего. Детективы проводят забор образцов топлива для экспертизы.

Обыски на Кременчугском НПЗ — кому принадлежит завод?

Кременчугский НПЗ принадлежал одному из крупнейших производителей нефтепродуктов в Украине — ПАО "Укртатнафта". Государство владело 43,05% акций завода в лице НАК "Нафтогаз Украины".

Остальные акции были поделены между бизнесменами Игорем Коломойским и Александром Ярославским, пишет "Экономическая правда".

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 6 ноября решила принудительно сделать Укртатнафту" государственной компанией. Такая же участь постигла "Укрнафту", "Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор".

Напомним, что вооруженные люди ранее пришли в центральный офис "национализированной" компании "Укрнафта". Менеджменту компании готовят подозрение по статье об уклонении от уплаты налогов.

Правительство Украины уже могло утвердить новый наблюдательный совет "Укрнафты".