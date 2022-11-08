Смена руководства "Укрнафты": СМИ узнали, кто может возглавить компанию

По данным журналистов, принудительно перешедшую в госсобственность организацию возглавит бывший гендиректор сети заправок WOG. Кабмин мог утвердить новый состав набсовета "Укрнафты".

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Компанию "Укрнафта", которая принудительно перешла в государственную собственность, может возглавить бывший гендиректор сети заправок WOG Сергей Корецкий. Об этом рассказал источник агентства "РБК-Украина".

Знакомый с ситуацией на рынке собеседник говорит, что решение о назначении Корецкого могут принять в ближайшее время.

Что известно о Сергее Корецком?

Корецкий пришел на работу в группу компаний "Континиум" студентом в 1997 году на должность сотрудника аналитического отдела. Через 10 лет он стал генеральным директором этой управляющей компании.

С 2013-го до октября 2018 года занимал пост гендиректора сети заправок WOG. Далее ушел в собственный бизнес — создал кофейни под брендом Idealist Coffee.

Вместо Корецкого исполняющим обязанности гендиректора WOG назначили Михаила Романива. "Укрнафту" до "национализации" возглавлял Олег Гез.

Кто войдет в новый набсовет "Укрнафты"?

Источник издания enkorr в Кабмине рассказал об утверждении нового состава наблюдательного совета ПАО "Укрнафта". В него вошли:

Наталья Бойко, советник премьер-министра Дениса Шмыгаля, член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". С февраля 2017 по осень 2019 года была замминистра энергетики и угольной промышленности Украины по евроинтеграции.

Роза Тапанова, член набсовета "Сбербанка", бывший и.о директора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". В СМИ писали, что она была одним из основателей адвокатского объединения "Международная юридическая компания". Среди бенефициаров этой компании — глава Офиса президента Андрей Ермак.

Александр Грибан, замминистра экономики Украины. Работал директором инвестиционной компании Concorde Capital и одним из руководителей украинского подразделения Международного фонда прямых инвестиций Amstar.

Андрей Гота, глава кабинета руководителя Офиса президента Украины.

Дмитрий Абрамович, до июня 2021-го — первый замминистра инфраструктуры Украины.

Акционеры вывели из состава наблюдательного совета "Укрнафты" Николая Гавриленко (главу набсовета), Владислава Воловика, Максима Витыка, Елену Макееву, Андрея Бойцуна и Олега Мозгового в качестве представителей от "Нафтогаза", а также Яну Мануилову, Викторию Силенко, Николая Почапского, Андрея Процика и Павла Загороднюка – от миноритарных акционеров.

Напомним, что 7 ноября стало известно о "национализации" стратегических предприятий, связанных с бизнесменами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным.

Собственностью государства стали ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор".

СМИ писали, что для Игоря Коломойского такое решение украинских властей стало настоящим шоком. Решение об отчуждении акций бизнесмена приняли во время Ставки верховного главнокомандующего Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти предприятия обеспечат нужды Вооруженных сил Украины.