Зміна керівництва "Укрнафти": ЗМІ дізналися, хто може очолити компанію

За даними журналістів, організацію, що примусово перейшла в держвласність, очолить колишній гендиректор мережі заправок WOG. Кабмін міг затвердити новий склад наглядової ради "Укрнафти".

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Компанія "Укрнафта", яка примусово перейшла в державну власність, може очолити колишній гендиректор мережі заправок WOG Сергій Корецький. Про це розповіло джерело агентства "РБК-Україна".

Знайомий із ситуацією на ринку співрозмовник каже, що рішення про призначення Корецького можуть ухвалити найближчим часом.

Що відомо про Сергія Корецького?

Корецький прийшов на роботу в групу компаній "Континіум" студентом у 1997 році на посаду працівника аналітичного відділу. Через 10 років він став генеральним директором цієї компанії.

Із 2013-го до жовтня 2018 року обіймав посаду гендиректора мережі заправок WOG. Далі пішов у свій бізнес — створив кав'ярні під брендом Idealist Coffee.

Замість Корецького виконувачем обов'язків гендиректора WOG призначили Михайла Романіва. "Укрнафту" до "націоналізації" очолював Олег Гез.

Хто увійде до нової наглядової ради "Укрнафти"?

Джерело видання enkorr у Кабміні розповіло про затвердження нового складу наглядової ради ПАТ "Укрнафта". До нього ввійшли:

Наталія Бойко, радниця прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, членкиня наглядової ради НАК "Нафтогаз України". З лютого 2017 року по осінь 2019 року була заступницею міністра енергетики та вугільної промисловості України з євроінтеграції.

Роза Тапанова, членкиня наглядової ради "Ощадбанку", колишня в.о. директора Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". У ЗМІ писали, що вона була однією із засновників адвокатського об'єднання "Міжнародна юридична компанія". Серед бенефіціарів цієї компанії — голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Олександр Грибан, заступник міністра економіки України. Працював директором інвестиційної компанії Concorde Capital і одним із керівників українського підрозділу Міжнародного фонду прямих інвестицій Amstar.

Андрій Гота, голова кабінету керівника Офісу президента України.

Дмитро Абрамович, до червня 2021-го — перший заступник міністра інфраструктури України.

Акціонери вивели зі складу наглядової ради "Укрнафти" Миколу Гавриленка (голову спостережної ради), Владислава Воловика, Максима Вітика, Олену Макеєву, Андрія Бойцуна й Олега Мозгового як представників від "Нафтогазу", а також Яну Мануїлову, Вікторію Силенко, Миколу Почапського, Андрія Процика та Павла Загороднюка — від міноритарних акціонерів.

Нагадаємо, що 7 листопада стало відомо про "націоналізацію" стратегічних підприємств, пов'язаних із бізнесменами Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим і Костянтином Григоришиним.

Власністю держави стали ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" і ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

ЗМІ писали, що для Ігоря Коломойського таке рішення української влади стало справжнім шоком. Рішення про відчуження акцій бізнесмена ухвалили під час Ставки Верховного Головнокомандувача України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ці підприємства забезпечать потреби Збройних сил України.