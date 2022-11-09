Пришли вооруженные люди: "Укрнафта" заявила о блокировке работы центрального офиса

Сотрудников и руководителей компании не пустили на рабочие места. По данным нардепа Александра Дубинского, на предприятие пришли несколько десятков сотрудников СБУ и Бюро экономической безопасности в сопровождении спецназовцев.

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Центральный офис "национализированной" компании "Укрнафта" заблокировали вооруженные люди, работников не пускают на работу. Об этом сообщила в Fаcebook пресс-служба компании.

Работу офиса заблокировали еще 8 ноября вечером в 20.00. Сегодня утром сотрудников и руководителей компании не допустили к рабочим местам.

"На предприятии обеспокоены сложившейся ситуацией", — подчеркнули в "Укрнафте".

Представители акционеров НАК "Нафтогаз" и Минобороны Украины, по утверждению компании, не предоставили документов о ее работе в новом формате или решение суда, санкционирующее проведение силовых действий.

[ + – ] Кабмин мог утвердить новый состав наблюдательного совета "Укрнафты"

Народный депутат Александр Дубинский написал в Telegram о визите на предприятие нескольких десятков сотрудников СБУ и Бюро экономической безопасности, их сопровождали спецназовцы.

"Скорее всего, такие действия призваны обеспечить возможность назначенным руководителям установить контроль над операционной деятельностью ПАО "Укрнафта". Прибывающие на работу работники предприятия к своим рабочим местам не допускаются до окончания "следственных действий". Работа офиса госкомпании парализована", — отметил нардеп.

Министерство обороны Украины и "Нафтогаз" не комментировали заявление о блокировании "Укрнафты".

Блокировка "Укрнафты" — позиция СБУ

Служба безопасности Украины заявила о превентивных мерах и передаче в госсобственность одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, чтобы не допустить дестабилизацию его работы.

[ + – ] СБУ заявила о проведении превентивных мер на "Укрнафте"

"Сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности проверяют информацию о многомиллионных уклонениях от уплаты акцизного сбора менеджментом "Укрнафты". Проверяются возможные нарушения для увеличения прибыли при изготовлении топлива", — указала спецслужба.

Офис генпрокурора Украины готовит подозрение менеджменту "Укрнафты" по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей).

"Укрнафта" перешла в собственность государства — как это было

О "национализации" предприятий, связанных с бизнесменами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным СМИ писали 7 ноября. ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор" больше не являются частными компаниями.

Игорь Коломойский, по информации СМИ, был в настоящем шоке от этой новости. По словам президента Украины Владимира Зеленского, все предприятия займутся обеспечением нужд украинских военных.

Еще в сентябре детективы НАБУ проводили обыски у Коломойского по делу о завладении имуществом "Укрнафты" на 13 миллиардов гривен.

По данным журналистов, "Укрнафту" может возглавить бывший гендиректор сети заправок WOG Сергей Корецкий. Кабмин уже мог утвердить новый состав наблюдательного совета "Укрнафты".