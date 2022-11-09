Прийшли озброєні люди: "Укрнафта" заявила про блокування роботи центрального офісу

Співробітників і керівників компанії не пустили на робочі місця. За даними нардепа Олександра Дубінського, на підприємство прийшли кілька десятків співробітників СБУ та Бюро економічної безпеки у супроводі спецназівців.

Related video

Центральний офіс "націоналізованої" компанії "Укрнафта" заблокували озброєні люди, працівників не пускають на роботу. Про це повідомила у Facebook пресслужба компанії.

Роботу офісу заблокували ще 8 листопада увечері о 20:00. Сьогодні вранці співробітників і керівників компанії не допустили до робочих місць.

"На підприємстві стурбовані ситуацією, що склалася", — підкреслили в "Укрнафті".

Представники акціонерів НАК "Нафтогаз" і Міноборони України, за твердженням компанії, не надали документів про її роботу в новому форматі або рішення суду, яке санкціонує проведення силових дій.

[ + – ] Кабмін міг затвердити новий склад наглядової ради "Укрнафти"

Народний депутат Олександр Дубінський написав у Telegram про візит на підприємство кількох десятків співробітників СБУ та Бюро економічної безпеки, їх супроводжували спецназівці.

"Швидше за все, такі дії покликані забезпечити можливість призначеним керівникам встановити контроль над операційною діяльністю ПАТ "Укрнафта". Працівники підприємства, які прибувають на роботу, до своїх робочих місць не допускаються до закінчення "слідчих дій". Роботу офісу держкомпанії паралізовано", — зазначив нардеп.

Міністерство оборони України та "Нафтогаз" не коментували заяву про блокування "Укрнафти".

Блокування "Укрнафти" — позиція СБУ

Служба безпеки України заявила про превентивні заходи та передавання у держвласність одного з найбільших нафтопереробних заводів країни, щоб не допустити дестабілізацію його роботи.

[ + – ] СБУ заявила про проведення превентивних заходів на "Укрнафті"

"Співробітники СБУ та Бюро економічної безпеки перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення від сплати акцизного збору менеджментом "Укрнафти". Перевіряються можливі порушення для збільшення прибутку при виготовленні палива", — зазначила спецслужба.

Офіс генпрокурора України готує підозру менеджменту "Укрнафти" за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів).

"Укрнафта" перейшла у власність держави — як це було

Про "націоналізацію" підприємств, пов'язаних із бізнесменами Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим і Костянтином Григоришиним ЗМІ писали 7 листопада. ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор" більше не є приватними компаніями.

Ігор Коломойський, за інформацією ЗМІ, був у справжньому шоці від цієї новини. За словами президента України Володимира Зеленського, всі підприємства займуться забезпеченням потреб українських військових.

Ще у вересні детективи НАБУ проводили обшуки в Коломойського у справі про заволодіння майном "Укрнафти" на 13 мільярдів гривень.

За даними журналістів, "Укрнафту" може очолити колишній гендиректор мережі заправок WOG Сергій Корецький. Кабмін уже міг затвердити новий склад наглядової ради "Укрнафти".