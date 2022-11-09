Справа про податки: СБУ та БЕБ проводять обшуки на Кременчуцькому НПЗ (фото)

За версією слідства керівництво заводу "Укртатнафти" не заплатило 700 мільйонів гривень податків. Після "націоналізації" частину активів цієї компанії передали до управління Міністерства оборони України.

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Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Служба безпеки проводять обшуки на великому нафтопереробному заводі. Про це повідомила пресслужба ВЕБ.

У схемі залучено групу підприємств, які постачають паливно-мастильні матеріали, їх власником є один із найбагатших олігархів України, зазначило відомство.

Слідчі заходи проводять у справі щодо ухилення від сплати податків керівництвом заводу на суму 700 мільйонів гривень. З 2019 по 2022 роки посадовці кількох підприємств могли занизити податкові зобов'язання з акцизного податку, пояснили правоохоронці.

[ + – ] Кременчуцький НПЗ належав ПАТ "Укртатнафта"

Зокрема, приховували та не вказували у податковій та бухгалтерській звітності фінансово-господарські операції. Бюро не вказало назву заводу, але джерела "Економічної правди" говорять про обшуки на території Кременчуцького НПЗ, що належить ПАТ "Укртатнафта".

Співробітники БЕБ та СБУ шукають документальні докази та унеможливлюють знищення предметів та документів, що підтверджують ймовірний злочин.

Перевіряється інформація про порушення, вчинені з метою збільшення прибутку при виготовленні пального. Детективи проводять забір зразків палива для експертизи.

Обшуки на Кременчуцькому НПЗ — кому належить завод?

Кременчуцький НПЗ належав одному з найбільших виробників нафтопродуктів в Україні — ПАТ "Укртатнафта". Держава мала 43,05% акцій заводу в особі НАК "Нафтогаз України".

Інші акції були поділені між бізнесменами Ігорем Коломойським та Олександром Ярославським, пише "Економічна правда".

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України 6 листопада вирішила примусово зробити Укртатнафту" державною компанією. Така ж доля спіткала "Укрнафту", "Мотор Січ", "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Нагадаємо, що озброєні люди раніше прийшли до центрального офісу "націоналізованої" компанії "Укрнафта". Менеджменту компанії готують підозру за статтею ухилення від сплати податків.

Уряд України вже міг затвердити нову наглядову раду "Укрнафти".