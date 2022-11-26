"Артеріум" Жеваго, ймовірно, працював на Росію – ДБР проводить обшуки, – ЗМІ

Related video

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять обшуки на підприємствах корпорації "Артеріум", підконтрольних колишньому народному депутату Костянтину Жеваго. Також перевіряється його можлива колаборація з ворогом, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Інформатори журналістів повідомляють, що обшуки тривають від 24 листопада. Крім "Артеріума" слідчі дії проводилися вдома в осіб, які від імені Жеваго здійснюють господарську діяльність в Україні та купують нерухомість та активи підприємств на користь екснардепа.

Нагадаємо, що понад 90% "Артеріума" належить Жеваго. Компанія є лідером на українському роздрібному ринку антибіотиків – минулого року 11% проданих в Україні препаратів належали саме їй. При цьому у 2021 році Forbes оцінював "Артеріум" більш ніж у $300 млн. В цілому ж оцінка статків Костянтина Жеваго від Forbes становила $2,1 млрд.

Відомо також, що 18 листопада співробітники Бюро економічної безпеки проводили обшуки в адміністративних та офісних будівлях двох горнозбагачувальних комбінатів групи Ferrexpo Костянтина Жеваго. За повідомленням БЕБ, підприємства підозрюють в умисному заниженні рентної плати за користування надрами на 10 млрд грн.

Ці ГЗК та ще десяток товариств належать до групи пов’язаних суб’єктів господарювання. "Їхнім єдиним кінцевим бенефіціарним власником є один із найбагатших олігархів України, який фактично перебуває у Князівстві Монако", – заявили в Офісі Генпрокурора.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ з'ясували, що посадові особи одного з цих підприємств у період 2018–2021 років занизили податкові зобов'язання щодо рентної плати за користування надрами на суму майже 7,6 млрд грн. А чиновники іншого товариства занизили податкові зобов'язання на суму понад 2,7 млрд грн.

Крім того "Артеріум" Жеваго, попри повномасштабне вторгнення росіян, продовжував до останнього працювати у країні-агресорі. Зокрема, у квітні російські ЗМІ писали про те, що "Артеріум" Жеваго продовжує вести бізнес у Росії. Тепер із цим бізнесом розбиратимуться правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше Бюро економічної безпеки та СБУ проводила обшуки на Кременчуцькому НПЗ. За версією правоохоронців, керівництво не підприємства не заплатило 700 млн грн податків.