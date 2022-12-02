"Людей была куча": в Одессе неизвестный взорвал гранату у здания ГСЧС (фото, видео)

По информации журналистов, мужчина бросил гранату при попытке его задержания, в результате ранены сотрудники полиции. Они получили осколочные ранения и переломы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Related video

Вечером 2 декабря в центре Одессы прогремел взрыв. По предварительной информации, причиной стала детонация гранаты. Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на очевидцев.

Как уточняется, взрыв произошел около 16:30 на пересечении улиц Прохоровская и Мясоедовская.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции, они пока не дают комментариев.

[ + – ] На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции

Между тем очевидцы рассказывают, что в результате взрыва есть пострадавшие и погибшие.

"Здесь стояло много скорых, людей была куча. И, как я узнала, были раненые и погибшие, но сколько, я не знаю", –– прокомментировала одна из прохожих. По ее словам, машина неотложной помощи забрала как минимум двух погибших людей.

Источники издания в правоохранительных органах рассказали, что среди травмированных в результате взрыва есть сотрудники полиции. У них зафиксированы осколочные ранения и переломы. Два полицейских находятся в тяжелом состоянии. По их информации, погибших нет.

[ + – ] Проезд по улице пока заблокирован Фото: Суспільне

Главный врач Одесской городской больницы №11 Николай Турчин проинформировал, что пострадавшие от взрыва люди получили травмы ног средней тяжести. В настоящее время их осматривают медики.

Кто взорвал гранату в Одессе?

Журналист Андрей Цаплиенко пишет, что неизвестный бросил гранату, когда сотрудники полиции пытались его задержать.

В местных пабликах также сообщается, что мужчина использовал ручную гранату, когда полиция досматривала его легковой автомобиль. По данным Telegram-каналов, пострадало шесть сотрудников Нацполиции и два гражданских лица.

По еще одной версии, взорвались материалы, которые привезли на экспертизу. Некоторые интернет-СМИ также писали, что гранату взорвала группа из двух-трех человек.

[ + – ] По предварительной информации, ранено 8 человек

Местные уточняют, что взрыв произошел на парковке у здания ГСЧС, поэтому домедицинскую помощь пострадавшим предоставили спасатели, после чего раненых увезли на машинах скорой помощи.

Также из-за взрыва пострадали припаркованные рядом автомобили. На место происшествия выехали саперы.

Напомним, СБУ задержала в Одессе пособника оккупантов, который передавал данные через журналиста из РФ. Предложение о "сотрудничестве" от российских спецслужб украинец получил через запрещенные в стране соцсети, где неоднократно публиковал посты и высказывал поддержку захватчикам.