"Людей была куча": в Одессе неизвестный взорвал гранату у здания ГСЧС (фото, видео)
По информации журналистов, мужчина бросил гранату при попытке его задержания, в результате ранены сотрудники полиции. Они получили осколочные ранения и переломы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Вечером 2 декабря в центре Одессы прогремел взрыв. По предварительной информации, причиной стала детонация гранаты. Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на очевидцев.
Как уточняется, взрыв произошел около 16:30 на пересечении улиц Прохоровская и Мясоедовская.
На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции, они пока не дают комментариев.
Между тем очевидцы рассказывают, что в результате взрыва есть пострадавшие и погибшие.
"Здесь стояло много скорых, людей была куча. И, как я узнала, были раненые и погибшие, но сколько, я не знаю", –– прокомментировала одна из прохожих. По ее словам, машина неотложной помощи забрала как минимум двух погибших людей.
Источники издания в правоохранительных органах рассказали, что среди травмированных в результате взрыва есть сотрудники полиции. У них зафиксированы осколочные ранения и переломы. Два полицейских находятся в тяжелом состоянии. По их информации, погибших нет.
Главный врач Одесской городской больницы №11 Николай Турчин проинформировал, что пострадавшие от взрыва люди получили травмы ног средней тяжести. В настоящее время их осматривают медики.
Кто взорвал гранату в Одессе?
Журналист Андрей Цаплиенко пишет, что неизвестный бросил гранату, когда сотрудники полиции пытались его задержать.
В местных пабликах также сообщается, что мужчина использовал ручную гранату, когда полиция досматривала его легковой автомобиль. По данным Telegram-каналов, пострадало шесть сотрудников Нацполиции и два гражданских лица.
По еще одной версии, взорвались материалы, которые привезли на экспертизу. Некоторые интернет-СМИ также писали, что гранату взорвала группа из двух-трех человек.
Местные уточняют, что взрыв произошел на парковке у здания ГСЧС, поэтому домедицинскую помощь пострадавшим предоставили спасатели, после чего раненых увезли на машинах скорой помощи.
Также из-за взрыва пострадали припаркованные рядом автомобили. На место происшествия выехали саперы.
Напомним, СБУ задержала в Одессе пособника оккупантов, который передавал данные через журналиста из РФ. Предложение о "сотрудничестве" от российских спецслужб украинец получил через запрещенные в стране соцсети, где неоднократно публиковал посты и высказывал поддержку захватчикам.