СБУ задержала в Одессе пособника оккупантов, который передавал данные через журналиста из РФ

Предложение о "сотрудничестве" от российских спецслужб украинец получил через запрещенные в стране соцсети, где неоднократно публиковал посты и высказывал поддержку захватчикам.

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Служба безопасности Украины задержала в Одессе местного жителя, который передавал российским спецслужбам информацию о расположении украинских войск в южном регионе и в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В первую очередь, он пытался выявить локации центров управления и системы противовоздушной обороны украинских войск", –– комментируют в пресс-службе.

[ + – ] У подозреваемого обнаружилась большая "коллекция" коммунистической символики

Всю собранную информацию гражданин Украины передавал в Россию через связного. Как выяснилось, этим посредником оказался завербованный ФСБ "журналист" пропагандистского информационного агентства "Бел.ru", расположенного в Белгородской области РФ.

Для коммуникации и передачи информации подозреваемый использовал анонимный Telegram-канал.

Полученные данные оккупанты надеялись использовать для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским военным объектам, рассказывают в СБУ.

[ + – ] Обыск дома у подозреваемого [ + – ] Обыск дома у подозреваемого [ + – ] Переписка с российской стороной

Предложение о "сотрудничестве" от российских спецслужб украинец получил через запрещенные в стране соцсети, где неоднократно публиковал посты и высказывал поддержку захватчикам.

Агента россиян задержали при попытке передачи информации в Россию.

Во время обысков по месту жительства у подозреваемого изъяли мобильные телефоны, с помощью которых он общался с российской стороной, а также запрещенную в Украине коммунистическую символику и пропагандистские материалы в поддержку коммунистической партии РФ.

Суд избрал для гражданина Украины меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее Фокус в своей статье рассказывал, зачем СБУ проверяет церкви. В украинском ведомстве говорят, что необходимость проверок обусловлена тем, что в условиях вооруженной агрессии России возрастает риск совершения терактов, диверсий и захвата заложников.

Напомним, епископ УПЦ МП раскрыл детали обыска в Черновицкой епархии.