СБУ задержала в Одессе пособника оккупантов, который передавал данные через журналиста из РФ
Предложение о "сотрудничестве" от российских спецслужб украинец получил через запрещенные в стране соцсети, где неоднократно публиковал посты и высказывал поддержку захватчикам.
Служба безопасности Украины задержала в Одессе местного жителя, который передавал российским спецслужбам информацию о расположении украинских войск в южном регионе и в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"В первую очередь, он пытался выявить локации центров управления и системы противовоздушной обороны украинских войск", –– комментируют в пресс-службе.
Всю собранную информацию гражданин Украины передавал в Россию через связного. Как выяснилось, этим посредником оказался завербованный ФСБ "журналист" пропагандистского информационного агентства "Бел.ru", расположенного в Белгородской области РФ.
Для коммуникации и передачи информации подозреваемый использовал анонимный Telegram-канал.
Полученные данные оккупанты надеялись использовать для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским военным объектам, рассказывают в СБУ.
Предложение о "сотрудничестве" от российских спецслужб украинец получил через запрещенные в стране соцсети, где неоднократно публиковал посты и высказывал поддержку захватчикам.
Агента россиян задержали при попытке передачи информации в Россию.
Во время обысков по месту жительства у подозреваемого изъяли мобильные телефоны, с помощью которых он общался с российской стороной, а также запрещенную в Украине коммунистическую символику и пропагандистские материалы в поддержку коммунистической партии РФ.
Суд избрал для гражданина Украины меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее Фокус в своей статье рассказывал, зачем СБУ проверяет церкви. В украинском ведомстве говорят, что необходимость проверок обусловлена тем, что в условиях вооруженной агрессии России возрастает риск совершения терактов, диверсий и захвата заложников.
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